原标题：毕业生求职面对薪资差距，怎么看、怎么办

“互联网大厂”2万元月薪“践踏学历”？高职毕业工资还不如农民工？2023年1月，北京某院校一名硕士生发布的一则“吐槽帖”引发热议。无独有偶，据日前广东省发布的2022高职教育质量年度报告相关数据，广东高职院校毕业生平均月收入3869.21元，比此前国家统计局公布的去年农民工月均收入4615元还低700多元。

2023届高校毕业生总规模预计达1158万人，总量再创新高，就业压力只增不减。秋招已然落幕，春招即将启动，“薪资高低、待遇多少”成为不少高校毕业生议论乃至权衡、纠结的话题。高质量就业，“高薪资”是唯一必备因素吗？面对目标岗位薪资难以达到预期的“心理落差”，毕业生应如何调整心态？记者进行了采访。

1.秋招平均薪酬同比提高，离预期仍有差距

“虽然不便公布我校2022年度毕业生具体的平均薪资，但肯定高于3869.21元。”说起今年毕业生就业形势，“求稳求优”成为南京交通职业技术学院招生就业处副处长张毓秋口中的关键词。“目前，学校2023届毕业生中五成有‘专转本’意愿，超四成希望到体制内或者国有企业就业。”张毓秋坦言，虽然学校毕业生月收入在江苏同类院校中居于前列，但就业薪酬预期和实际薪酬之间还是有一些差距。

刚刚过去的秋招，毕业生收到的offer承诺的薪资如何？据某招聘网站公布的2022年度就业数据来看，2022年整体秋招应届生招聘平均年薪比上年同期略有上涨。从各大行业的秋招应届生招聘薪资来看，电子/通信/半导体、IT/互联网/游戏、汽车位居前三，同比涨幅为17.15%、8.44%、12.84%。

“关于薪资，我觉得如果在北上广工作，我希望能够比二、三线城市高一些。”天津大学2022届博士毕业生叶展鹏这样谈到自己求职的预期薪资，“当然还要看具体的工作，比如外企可能会高一些，有些体制内工作会稍低一些。要是在二、三线城市，只要具备相应学历条件，拿到的薪资应该也不会很低，在当地应能有一个很好的生活。”

“至于薪资符合不符合预期，我想也和家庭条件有关。”叶展鹏分析，“近几年毕业生求职都考虑得比较实际，有的同学家里条件比较好，可以资助买房，那他可能追求一个比较稳定的工作就可以。但如果家里经济条件不太好，对薪资可能就会特别看重。月薪2万元要在一线城市买房还是很困难的，但如果在二、三线城市，这是很不错的。”

“学生对薪酬的充分预期，体现的是对美好生活的向往。”张毓秋分析，“而现实往往与此存在差距，这比较普遍，并非某个学校或高职院校特有的现象。”

2.高质量就业，高薪资并非唯一必备因素

在求职时，叶展鹏也曾收到东部城市高薪的职位邀请，但最终还是选择了西南地区某科研院所工作。“薪资相当于用人单位对劳动的回报，但如果要实现高质量就业，就要想好什么工作最适合自己，在这条路上怎么发展。”叶展鹏表示，“我觉得我在科研过程中有一些自己的想法，遇到问题该怎么解决，我会不断思考，沿着思考的方向去解决问题或实现突破，所以我最终选择了继续走科研道路。”

“毫无疑问，薪资并不是衡量就业质量的唯一条件。相对于薪资，我个人更看重工作本身是不是有意义，我喜不喜欢、能否胜任？这些涉及兴趣、能力、价值观与工作的契合度。”北京理工大学就业指导中心主任林骥佳表示，“找工作时纠结于薪资是正常的，但不要只纠结在眼前的薪资上，因为它是动态变化的。‘风物长宜放眼量’，应该更关注长远的发展，关注个人能力的发挥，关注我们能为社会做什么，而不仅仅是‘能赚多少钱’。”

北京师范大学教授、博士生导师王建民认为，就业的“高质量”，包括求职人数与职位需求数量相协调、就业人员的岗位胜任力匹配度较高、个人对福利待遇的满意度与用人单位的人工成本在合理区间等因素。“对求职者而言，最重要的是考虑自己能够为用人单位贡献什么、贡献多少。有贡献，贡献大，一般而言会获得高薪资。脱离贡献一味追求高薪，既不现实，也不可能，势必会失去为社会创造价值和实现自我价值的机会。学有所用，用有所学，所学知识、技能和能力在经济社会活动中发挥生产要素的作用，创造出社会价值，进而实现个人的价值，这才是真正的高质量就业。”

张毓秋分析，以南交院不少毕业生从事的汽车行业为例，基本的收入形式还是计件制，大多数企业会采用基本工资加绩效的模式。“绩效哪里来？主要是和个人能力、吃苦耐劳程度有关系。一方面需要在行业上精进；另一方面要适当开阔视野，把握行业未来的发展方向。”

“高薪资的工作，意味着付出的劳动是高强度的，一方面对求职者的能力要求很高；另一方面工作的内容量也会很多。如果内心是能接受的，‘我能吃得了这份苦’，或者说‘我愿意下功夫’，那就没问题。但如果只是想在事业上有突破，但又必须照顾家里的其他情况，这时候就要考虑一下自己能不能接受这个工作。”叶展鹏坦言。

3.面对薪资差异，毕业生应先修好“内功”

“高薪”究竟给了谁？ 据某招聘网站数据，从秋招高薪段应届生职位分布最多的行业来看，电子/半导体/集成电路具有压倒性优势。年薪20万至30万元、30万至40万元、40万至50万元应届生职位在该行业占比分别是25.46%、28.19%、27.02%。50万元年薪以上的应届生职位占比排名第一的行业是通信设备，占比为20.97%；位居第二的是电子/半导体/集成电路，占比为16.77%。此外，计算机软件、互联网、整车制造、人工智能在各高薪段占比也较高。

记者注意到，承诺的薪资差异不仅存在于同一行业不同岗位，即使同一类岗位，不同行业里薪资差异也很大。在猎聘网发布的新发职位增长较快的五大新兴领域的“热招职能TOP5”中，芯片领域的第一热招职能是嵌入式软件开发，招聘平均年薪为31.16万元，而该领域薪资最高的数字前端工程师，年薪更是高达55.39万元。“算法工程师”这一职能在新能源汽车领域招聘平均年薪为69.91万元，而在智能制造领域，算法工程师招聘平均年薪为34.11万元，是新能源汽车同类职能薪资的一半左右。

“在就业市场，行业有冷有热是永恒的现象。最近几年，正如调查数据显示，电子、半导体、集成电路、计算机软件、互联网、人工智能等行业正‘火’，岗位需求大，薪资待遇高，这是事实。但这不代表这些行业永远处于‘潮头’，时代大潮滚滚向前，这些行业也可能被新兴行业替代，那些暂时冷门的行业也有机会‘异军突起’。”林骥佳分析，“所以无论专业对口行业是冷还是热，我觉得应对策略都一样，热门行业对应专业的毕业生同样也要增加自身就业筹码。除了打牢专业基础，也要培养通用能力，尤其是组织、沟通、领导等可迁移能力，同时还要培养良好的心态以及抗压能力，这样才能适应未来行业和岗位的变化。对于毕业生来说，心态调整很重要。要牢记‘初心’，不被潮流所裹挟，不盲目追求薪资待遇，克服浮躁心态，朝着既定的职业发展目标持续努力。”

张毓秋表示，在就业指导课程、专业课上，教师会将行业目前的薪资水平、岗位需求基本情况和学生分享，让学生“心里有个底”；也会邀请校企合作企业行业导师，包括企业人力资源负责人、技术技能岗位“大师”等做专业辅导，还有从事相关工作的优秀毕业生“现身说法”，让学生对行业有基本定位后，更好地作出职业选择。

“就汽车行业而言，新能源对传统行业产生冲击，毕业生需要在掌握专业技能的同时，及时捕捉行业迭代的信息，抓住新能源汽车发展的黄金机遇，在实习实践中根据行业的发展和岗位的新要求不断提升个人能力，以适应行业发展。”张毓秋表示，面对产业的升级迭代，学校除了开设以传统车型为主的汽车应用维修、汽车销售专业外，还新添了新能源汽车专业。“即使是学习传统车型为主专业的学生，在实习实践中也应着力了解新能源汽车基本情况，并适当涉猎一些上下游行业岗位，如充电站的运营、充电桩的安装与调试、新能源车的维修与保养等，这样在就业选择时就能更加游刃有余。”

王建民建议，高校学生在校学习期间，一定要考虑清楚自己计划从事的专业领域和职业发展目标，以此激励自己，保持学习的动力和效率。在职业选择和学习中，要讲究差异性和竞争性，持续强化自己的比较优势，进而打造自己的核心竞争力，“瞄准职业市场目标，制定自己的学习和职业选择计划并持续奋斗，一定能够在职业市场竞争中实现自我目标。”

（记者 周世祥）

(责编：郝孟佳、李依环)