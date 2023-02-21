原标题：江苏携手青海探索职业教育发展

日前，青海交通职业技术学院职业教育高质量发展研修班结业仪式暨南京工业职业技术大学与青海交通职业技术学院战略合作签约仪式，在江苏南京举行。

作为双方战略合作的重要内容之一，为期5天的青海交通职业技术学院职业教育高质量发展研修班（第一期）圆满结业。来自青海交通职业技术学院的144名学员参加了培训，学员既有学校管理者，又有一线教师。研修班通过围绕职业本科办学理念和实践探索、师资队伍建设、专业和办学条件建设等方面进行专题报告，开展学校职能部门及专业学院的对口交流座谈会，组织学员参观黄炎培职业教育思想展览馆等，不断加深学员们对现代职业教育的理解和认识。

“通过参观黄炎培职业教育思想展览馆，黄炎培先生‘理实一体、做学合一’的教学方法给我很大触动。职业技能水平的提升是一个不断实践、不断积累的过程，只有‘手脑并用’，将理论和实践相结合，将做和学统一起来，才能让‘工匠精神’深入内心。我要把学到的先进经验和做法带回去，改善和提升我们的教学。”学员代表青海交通职业技术学院教务部副部长秦彩宁说。

青海省教育厅副厅长华本太介绍，青海省委省政府抢抓国家鼓励发展职业本科教育的重大政策机遇，作出了“十四五”期间整合组建一所职业本科大学的决策部署。学院正处于转型发展的关键期，通过帮扶合作加快探索职业教育高质量发展之路具有重要意义。

江苏省教育厅副厅长曹玉梅表示，近年来，江苏与青海的教育协作密切，2021年，在教育援青十周年工作会议上，两省教育厅签订了《“十四五”教育支援帮扶工作协议书》，把推动青海职业教育高质量发展纳入重点支持和帮扶事项。南京工业职业技术大学是江苏省高职教育的一面旗帜，也是全国职业本科教育的“先锋军”和“开拓者”，此次研修培训达到了预期效果，取得了圆满成功。

根据战略合作协议，双方将继续巩固和拓展两省教育领域支援帮扶合作关系，在办学指导、专业建设、师资队伍建设、干部挂职交流和科研水平提升等方面开展全方位、多渠道、深层次的战略合作。（见习记者李健 记者苏雁）

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