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往来港澳人才签注新政实施 广州发出首批6份签注

2023年02月21日08:09 | 来源：科技日报
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原标题：往来港澳人才签注新政实施

2月20日起，粤港澳大湾区内地城市试点实施往来港澳人才签注政策。实施首日，在广州南沙，6名科研类人才获发广州市首批往来港澳人才签注；在东莞，顺利签发首例人才签注。这是粤港澳大湾区促进人才自由流动的创新尝试，将极大便利大湾区内人才之间的交流交往，更好地助力和服务粤港澳大湾区建设发展。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出，要健全人才双向流动机制，为人才跨地区、跨行业、跨体制流动提供便利条件，充分激发人才活力。但此前内地人才赴港澳从事学术交流等活动，只能申办商务或个人旅游等签注类型，不仅签注有效期、逗留时间短，并且还有次数限制。

为便利粤港澳大湾区人才从事科研学术等交流活动，促进服务粤港澳大湾区建设发展， 2023年2月9日，中华人民共和国出入境管理局发布公告，自2023年2月20日起在粤港澳大湾区内地城市试点实施往来港澳人才签注政策。根据该政策，在粤港澳大湾区工作的6类人才，包括杰出、科研、文教、卫健、法律人才和其他人才，可以申办往来港澳人才签注。这6类内地人才可以根据实际需要，申请有效期为5年、3年或1年的人才签注。持证人在签注有效期内可多次往来香港或者澳门地区，每次在香港或者澳门停留不超过30天。

广州先进技术研究所副研究员姬婧是广州首批6名科研人才之一，由于工作缘故，她经常往来于港澳两地。“以往办理一次签证只能单程去一次香港，且停留时间只有7天，这对于很多科研项目的交流和调研都无法深入。”姬婧表示，如今有了人才签注，时间更充裕，可以深入地交流科研成果和想法。

作为东莞首位享受往来港澳人才签注新政的企业人才代表，吕键表示，新政的实施对企业在港澳的业务开拓、参加展会等方面都将起到积极作用。

“广东省内户籍人才申请办理人才签注只需7个工作日，手续也很方便。”广州市公安局出入境管理支队副支队长黄月玲介绍，往来港澳人才签注政策惠及人才种类多，受众面广，签注有效期长且可多次往来港澳，是深入贯彻党中央关于粤港澳大湾区建设决策部署，服务促进高水平开放，促进港澳地区长期繁荣稳定，深化内地与港澳交流合作的出入境政策创新举措。（记者叶青 龙跃梅）

(责编：郝孟佳、李依环)

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