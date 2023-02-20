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做到三个“适应”办好立德树人关键课程

赵锋
2023年02月20日13:10 | 来源：中国教育报
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原标题：做到三个“适应”办好立德树人关键课程

　　办好思政课，是习近平总书记关心的大事。他强调：“思想政治理论课能否在立德树人中发挥应有作用，关键看重视不重视、适应不适应、做得好不好。”其中的“适应不适应”，与思政课能否适应新时代特征、适应现实生活和适应大学生成长密切相关。

　　着力点：适应新时代特征

　　新的历史方位、新的时代课题，对思政课改革创新提出了新要求、新挑战。思政课只有因事而化、因时而进、因势而新，才能不断增强时代感、针对性、亲和力。

　　当前，思政课教师应善于把握时代特征和时代问题，把习近平新时代中国特色社会主义思想在中华大地的生动实践讲深、讲透、讲活，把我国脱贫攻坚的伟大实践、抗击新冠肺炎疫情的伟大实践、举办北京冬奥会和冬残奥会的伟大实践融入思政课教学，把蕴含其中的中国故事、中国力量、中国精神讲深、讲透、讲活。

　　思政课应充分挖掘红色资源中蕴含的时代印记。社会主义五百年运动史、中国共产党百年奋斗史、新中国七十多年发展史和四十多年改革开放史，为我们提供了无比广阔的“大思政课”空间和平台，提供了丰富、鲜活的“大思政课”现实素材和案例。伟大建党精神蕴含的丰富时代内涵、鲜红时代印记、精彩时代故事、深刻时代道理，既构成了丰富的时代大课堂，也为现实中的思政小课堂提供了鲜活素材。

　　首都北京是中国共产主义运动的发祥地之一，是马克思主义在中国早期传播的主阵地，是中国共产党的主要孕育地之一，也是许多重大党史事件发生的地方。北大红楼、李大钊烈士陵园、卢沟桥、中国人民抗日战争纪念馆、香山革命纪念馆等一系列红色场馆、红色基地，都是现实生活中能够激发青年大学生爱党、爱国、爱社会主义巨大热情的生动素材和经典教材。要把首都的红色资源挖掘好、利用好，打造具有新时代内涵的红色资源链，把蕴含其中的“故事”和“道理”讲深、讲透、讲活，让青年大学生在切身体验和现实感悟中，精准把握党的领导这一主线，深刻感悟新中国红色政权来之不易、中国特色社会主义来之不易，弄明白马克思主义为什么行、中国共产党为什么能、中国特色社会主义为什么好的深刻道理。

　　切入点：适应现实生活

　　日前，教育部等十部门印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》，明确提出要坚持开门办思政课，推动思政小课堂与社会大课堂相结合。大思政课不仅仅是课堂空间的拓展和延伸，更重要的是思政小课堂与社会大课堂的紧密结合、深度融合，是历史与现实、理论与实践、课堂灌输和现实启发的有机结合。当前，高校已经越来越紧密地与经济、政治、社会、文化联系、交融，青年大学生对经济、政治、社会、文化领域现实问题的关切、关注也较之以往有了明显变化。

　　思政课应当注重“引进来”。及时将经济、政治、文化、社会生活中的一系列鲜活要素融入思政课堂，建立丰富的现实生活“案例库”，善于给学生讲述经济、政治、文化、社会领域的“小故事”，讲述发生在大家身边的“小变化”，通过讲故事、谈变化深刻阐述蕴含其中的“大道理”“硬道理”。

　　思政课还要及时“走出去”。走出课堂、走出校园，走进现实、走进社会，走到经济、社会、文化发展的前沿一线，在田间地头、社区乡镇、企业厂矿、场馆基地，开好、讲好思政课，让青年大学生直观、全面、深刻地体验和感悟蕴含其中的中国共产党故事、改革开放故事，特别是新时代故事，从而不断坚定“四个自信”。

　　落脚点：适应大学生成长

　　对于青年大学生的成长与发展来讲，思政课能否真正发挥沟通心灵、启智润心、激扬斗志的重要作用，能否给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子，关键在于思政课能否适应当代青年大学生成长与发展的现实需求。

　　思政课应注重发挥对青年大学生的政治引导功能，教育和引导学生旗帜鲜明讲政治，增强政治敏锐性和政治鉴别力，善于从政治的角度看问题，透过复杂现象看本质、通过繁杂表象看实质，明辨是非曲直、真假黑白、善恶美丑，在涉及原则、立场、道路、方向等重大问题上，不迷糊、不含糊、不动摇、不跑偏。

　　思政课应指导和帮助青年大学生解决好“是什么”“为什么”“怎么办”等一系列现实问题，教会学生善于运用历史唯物主义和辩证唯物主义的立场、观点、方法，发现事物本质、分析问题实质、解决实际问题，全面、客观、准确、深刻地认识和评价百年党史进程中的重要会议、重要人物、重大事件，旗帜鲜明地反对历史虚无主义，树立科学正确的历史观、党史观。

　　思政课教师在课堂教学中的内容、观点、言论，应及时回应学生关切和关注，把党的创新理论以及形势与政策热点、社会焦点问题、现实重大事件中所蕴含的道理讲深、讲透、讲活，为青年大学生答现实之疑、解思想之惑。

　　同时，思政课教学还应不断创新方式方法，积极探索青年大学生喜闻乐见的教学形式、教学方式，通过互动式、案例式、探究式、体验式教学增强课堂吸引力和感染力；应充分利用现代信息技术优势，将人工智能、大数据、移动互联网等新兴智能信息技术融入思政课教学全过程，打造智慧课堂，努力使思政课有声有色、有滋有味，实现入耳、入脑、入心。

　　思政课的作用不可替代。在实现第二个百年奋斗目标新征程中，高校党委应牢牢把握“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，深刻认识并把握思政课改革创新“为什么改、改什么、怎么改”的内涵要义和实践要求，把思政课改革创新作为政治任务、重要使命，理直气壮地把思政课办好、办强，努力交出一份新时代高校思政课改革创新的优异答卷。

　　（作者：赵锋 系北京农学院党委书记）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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