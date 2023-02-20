探索具有中国特色的“科教融合，协同育人”工作范式、把《习近平谈治国理政》多语种版本融入外语专业核心课程、提出服务北京城市更新建设20条举措……2月20日上午，2022年度北京高校党委书记抓基层党建工作述职评议会召开，中国科学院大学、北京外国语大学、北京工业大学等高校党委书记现场述职，交党建“答卷”。

“要深入贯彻落实党的二十大精神，提升基层党建质量，以高质量党建引领首都高等教育高质量发展。”北京市委教育工委有关负责同志说，高校党委要推动广大师生深入学习贯彻党的二十大精神，把党的建设放在服务国家战略和首都发展、学校高质量发展的大局中统筹谋划，以高质量党建引领高质量发展。

一年来，首都各高校党委坚决扛起政治责任，推动党建和思政工作与教学科研管理、学校发展深度融合，党的建设持续加强，亮点特色频出，各项工作取得了新进展、新成效。

强化首都责任 推动党的二十大精神落地生根

党的二十大将教育、科技、人才作为全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑进行系统谋划，极具战略意义和深远影响。首都高校迅速行动，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，强化首都责任，坚持改革创新，促进党建工作高质量发展。

为了让理论学习更接地气，北京大学面向校内外开设“学习贯彻党的二十大精神专题讲座十六讲”系列网络视频公开课。北京电影学院联合人民网共同创作的微纪录片《我们的盛会》，在各大主流媒体平台一经上线，便广受关注与好评。

为了提升学习效果，清华大学发起“千马廿行”全国高校马院学子联学联讲党的二十大精神系列活动，累计323家高校马院参与，覆盖10万余人次。中国人民大学与人大附中、湖南湘潭韶山学校、陕西延安中学等开展联建学习活动，以中小学生喜闻乐见的方式宣讲党的二十大精神。

讲好中国故事，传播好中国声音，北京第二外国语学院推出“喜庆二十大·新时代青年多语种讲述新时代中国故事”系列短视频，用世界语言讲述发展变化中的中国，创新方式传播中国文化。北京工业大学向学校留学生、外籍教师介绍党的二十大精神的思想内涵和新时代中国的发展变化。

一场场宣讲、一堂堂党课、一次次活动……党的二十大精神在首都高校师生心中生根发芽。

首都师范大学学生在第一班主任带领下开展“喜迎二十大 地理永攀登”主题活动，调研乡村振兴。北京市教委供图

坚持立德树人 守正创新做好思政工作

打造覆盖1.8亿人次的冬奥、疫情防控等鲜活“大课堂”，组织53万名学生参与国庆假期主题实践，“接诉即办”案例进校园……一年来，首都高校持续深化思政工作改革创新，把习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践转化为思政课堂的鲜活案例。

在北京理工大学“全国高校思政课虚拟仿真体验教学中心”，学生可以在可交互的虚拟学习场景中沉浸学习，身临其境地观察、体验、探究……学校运用智慧手段打造“思政金课”，提升思政育人质效。

创新活动载体，中国政法大学开展“这十年·法大青年讲”“行知中华”“青春讲师团”“笃行法大”等活动，扎实推进“四史”学习教育、国情教育实践、师生思想政治教育融合。

在首都经济贸易大学开设的《新时代首都发展》特色“大思政课”中，专门设计了“感受北京”现场体验课，让同学们通过参观北京城市规划馆、北京副中心建设规划馆、中关村国家自主创新示范区展示中心等，感受北京的发展变化。

首都师范大学聘请118名党建和思政工作专家领导担任“第一班主任”，做好学生政治引导和价值引领，覆盖3000余名学生，打造了高校思政育人工作新品牌。

北方工业大学建立“楼长-师生层长-宿舍长”三级工作队伍，推进思想政治工作进公寓；北京舞蹈学院精心打造“艺术名家领读经典”思政课品牌，讲好“战壕里的大思政课”；首都体育学院组织冬奥精神宣讲、“华夏风、功夫情”全球云巡演，开展以文化人、以体育人、以美育人特色实践……

首都高校坚持全员、全程、全方位育人，推动润物无声、入脑入心。

强化党建引领 服务融入新发展格局

高校是科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力的结合点，在国家发展中具有十分重要的地位和作用。一年来，首都高校坚持推动党建和业务融合发展，强化有组织科研，把论文写在京华大地上，服务国家战略，融入新时代首都发展。

在首都高校，一批高精尖创新中心建成，北京大学、清华大学建立集成电路高精尖创新中心，积极融入服务新时代首都发展，深度参与首都“四个中心”功能建设。北京航空航天大学、北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头组建了未来区块链与隐私计算高精尖创新中心，推动140余个北京数字政务服务应用场景，促进57个市直部门2.8万类数据项、327亿条数据共享，确保智慧城市应用场景落地。

积极有力推动分类发展，优化学科专业布局，北京物资学院建设双碳研究院、城市副中心发展与治理研究院、期货学院和京东学院等平台，主动融入服务新时代首都发展。北京信息科技大学成为工信部国防科工局与北京市共建高校，组建“数字产业学院”，参与3个北京市高精尖创新中心建设，入选北京市首批科技成果概念验证平台。

加强产教融合，北京电子科技职业学院把专业课搬到了企业生产线，在该校与集创北方合作共建的集成电路设计与测试中试基地，师生与工程师一起进行集成电路测试，学习生产一线的最新前沿技术，学校以分类发展和开展职业本科建设为契机，全面深化综合改革，不断提高服务新时代首都发展的贡献度。

北京教育系统组织53万名学生参与国庆假期主题实践。北京市教委供图

建强战斗堡垒 提升基层党建工作效能

坚持和加强党对高校的全面领导，必须夯实高校党建工作基础，让基层党组织的组织力强起来。

北京科技大学系统完善高质量基层党建工作体系，示范培育“一融双高”样板支部，深入实施“鼎新”青年人才领航工作站（党支部）建设，纵深推进“党委强化、支部实化、党员亮化”工程。为了切实增强党建工作的针对性时效性，北京建筑大学高质量高标准打造“基层党组织政治建设实训基地”，搭建情景模拟、实操演练的实训平台，榜样典型、先进事迹的展示平台，互学互比、互促互进的交流平台。

一年来，随着全面加强党的建设向基层延伸，基层党组织在首都高校作用显著增强，党的旗帜在高校基层阵地高高飘扬。

中国人民公安大学选派师生6800余人次服务党的二十大和北京冬奥会安保增援与志愿服务，在重大活动中“育警铸剑”。首都医科大学在疫情防控中积极贡献医学院校力量，组织数十名专家参与疫情防控工作，动员广大师生投身核酸检测、流调、120电话咨询等志愿服务。

党员干部深入一线，听取师生意见和建议，把提升师生的获得感、幸福感作为工作的出发点和落脚点，让党组织成为师生的主心骨。

北京交通大学加强校园治理“接诉即办”工作平台建设，涉疫诉求案件办结率100%，有力维护校园安全稳定。北京工商大学以十大重点任务为抓手，纵深推进重点领域改革，通过“第一应答”热线，搭建校领导与学生面对面沟通平台，实现零距离交流，心贴心倾听。北京联合大学构建集中统筹、多校区联动“1+10+8”综合一体化疫情防控体系，深化校园“接诉即办”改革，解决学生“关键小事”4452件。

如今，首都高校各级党组织正在成为坚强战斗堡垒，汇聚成推动高质量发展、建设教育强国的磅礴力量。

春风浩荡满目新，扬帆奋进正当时。在党的二十大精神指引下，首都高校将坚定不移地落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，紧紧抓住立德树人根本任务，把党的领导和党的建设贯穿办学治校、教书育人全过程，持续以高质量党建引领高质量发展，办好人民满意的首都高等教育。（臧晓菲）

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