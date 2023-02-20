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特写: 白桦林中的台湾学子：相信惊喜与美好

2023年02月20日08:55 | 来源：中国新闻网
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原标题：特写: 白桦林中的台湾学子：相信惊喜与美好

特写:白桦林中的台湾学子：相信惊喜与美好

　　图为行走在白桦林中的台湾学子。　李爱平　摄

　　寂静的白桦林间，积雪覆盖着一条不易察觉的小道，此时，一群“不速之客”深一脚浅一脚地缓慢前行。

　　“咔嚓！”走在前面的吴家文从兜里掏出手机，快速地为来自全国多所高校的20余名台湾学子记录下了这一幕。

　　这不是电视剧中的镜头，也不是小说家笔下的场景，这一切发生在内蒙古自治区呼伦贝尔额尔古纳市境内的白桦林景区。

图为行走在白桦林中的台湾学子。　李爱平 摄

　　图为行走在白桦林中的台湾学子。　李爱平 摄

　　“皑皑白雪中的白桦林太有诗意了。”就读于四川大学新闻系的台湾学子吴家文，19日在接受记者采访时不由地感慨道。

　　吴家文是2023年全国台联第29届台胞青年冬令营内蒙古东线分营营员之一，她的感慨并非孤例。来自西安美院的台湾学子李冠兴说，“躺在雪地里打滚，那才叫诗意。”

　　“当时人们都以为是逗乐，谁承想在积雪看起来较厚的地方，真有人躺在雪中做出打滚的姿势，还一个劲说‘感觉好爽’。”李冠兴这样说道。

　　在白桦林中玩到嗨，是20余名台湾学子共有的体验。

　　“白桦林中的雪非常干净，完全可以吃。”当呼伦贝尔导游王鑫说出这番话时，多名学子居然真的大口大口吃起了雪。

　　就在大家以为是“恶作剧”时，王鑫接着“严肃”地说道，这一切都是真的，许多外地游客都曾体验过，后来证明对身体没什么不适。

　　笑声过后，继续前行，在一处用白桦树搭起的三角简易屋前，学子们聚集在一起，摆出各种姿势“打卡”，口中大声叫着“呼伦贝尔我来了”，寂静的白桦林瞬间转为欢腾。

　　此次行程中，有学子根据踏访现场制作了关于白桦林的短视频，在社交媒体传播后引起关注。

图为行走在白桦林中的台湾学子。　李爱平 摄

　　图为行走在白桦林中的台湾学子。　李爱平 摄

　　“静静的村庄飘着白的雪，阴霾的天空下鸽子飞翔，白桦树刻着那两个名字，他们发誓相爱用尽这一生……”在歌手朴树的歌声中，这个短视频让更多学子动容。

　　“很多唯美的爱情故事都发生在白桦林。”王鑫告诉记者，因其纯洁，额尔古纳的这片白桦林也是少男少女们沟通天地、见证誓言、净化心灵的首选之地，这里也被外界誉为“中国北方爱之朝圣地”。

　　“好感动啊……”吴家文深情地说，给人惊喜与美好的这片白桦林，值得永远记忆。(记者李爱平)

(责编：郝孟佳、李依环)

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