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外国留学生广西开启线下求学之旅 新旧“网友”校园“奔现”

2023年02月20日08:49 | 来源：中国新闻网
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原标题：外国留学生广西开启线下求学之旅 新旧“网友”校园“奔现”

　　图为肖恩（左）正在通过视频电话和张安妮（右）的家人打招呼。刘俊聪　摄

　　“叔叔阿姨好，我是安妮的同学肖恩。”孟加拉国籍留学生肖恩回到广西科技大学时，看到斯里兰卡籍留学生张安妮正在与家人视频通话，他靠近镜头，热情地与张安妮的父母打招呼。

　　二月，广西柳州市春光明媚，留学生们迎来重逢时刻。他们从行李箱里掏出口味独特的糖果互相分享，将舍友从各自国家带来的传统服饰放在自己身上比划。久别后的生疏感很快消解，更多的是难抑的喜悦。

　　图为斯里兰卡籍留学生张安妮正在展示自己行李箱中家人的照片。刘俊聪 摄

　　在肖恩的行李箱里，一份特别的礼物——他亲手绘制的辅导员画像，跟随他“漂洋过海”来到学校。“在上网课期间，他问我要了一张照片，提出要画一幅画像，送给我作见面礼。”该校国际教育学院留学生辅导员胡建芳接过肖恩递来的画像说道。

　　与肖恩不同，20岁的俄罗斯留学生彼得入学近三年，如今初次来到中国，开启线下求学之旅。校园里的一切在他眼中，都是新鲜的风景。“从俄罗斯出发时，感到兴奋和好奇。上网课时，同班同学更像是‘网友’，回校如同进行一场大型‘网友’见面会。”彼得表示，由于对中国文化十分感兴趣，他选择了汉语国际教育专业，期待与更多的中国同学成为好友。

　　此前，距离该校正式开学还有一个多月时间，来自巴基斯坦、斯里兰卡等国家的部分留学生，已经重返校园。“不少留学生在中国春节到来前就已经来到学校，他们品尝了柳州特色美食，吃年夜饭，感受中国年。”胡建芳表示。

　　随着中国疫情防控政策的优化调整，国际交往恢复通畅，成千上万的外国留学生迫不及待收拾行囊，踏上线下求学之旅。

　　图为两名孟加拉国籍留学生正在展示自己的传统服饰。刘俊聪 摄

　　开学季又来临，一批留学生返回中国，迎接新学期，补回未完成的“课业”——旅行与美食。

　　“计划在课业不繁忙的时候，和朋友一起去趟北京。”23岁的老挝留学生马丽文畅想。于她而言，回到中国，求学之旅是真正意义上的“重启”。她就读于广西科技大学临床医学专业，于2018年入学，在2020年选择休学。

　　“我觉得对于这个专业而言，线下上课的效果更好，所以当时选择了休学。休学期间时常与曾经的同班同学们聊学习、聊生活，很想念一起上课的日子。现在我成了他们的学妹，今年将参加他们的毕业典礼。”马丽文表示。

　　起初，马丽文担心回到学校会感到孤独，无法融入新的班级，如今慢慢扩大的留学生“朋友圈”将她的顾虑消除。“许多还在老挝的朋友也即将赴华复学。”她表示，毕业后，她会留在中国，攻读硕士学位。(作者 李娇阳 刘俊聪)

(责编：郝孟佳、李依环)

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