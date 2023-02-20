本报兰州2月19日电 （记者赵帅杰）记者从甘肃省人社厅获悉：近年来，甘肃持续加大对农村实用技术人才、农村实用文化人才和特殊人才的职称评定力度，截至目前，全省已有2万余名农民获得职称。

根据甘肃省农村人才职称评审相关规定，甘肃对从事种植业、养殖业、农村能源、农业机械化、农副产品加工、农业经营管理、农业环境保护以及民间戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、美术、工艺技艺等方面的农村各类人才，按照相应条件分别评定为高级、中级和初级职称。评价突出素质、业绩、贡献导向，对学历、论文、专业等不作限制要求。针对生产型、经营型、技能型、服务型等不同人才特点，甘肃为“农把式”“土专家”“田秀才”“乡创客”量身制定符合区域特点、产业特色和发展特征的评审标准。

据了解，甘肃各地人社部门创新评审方式，将农村实用技术人才答辩现场设在果蔬大棚、农作物种植基地，让评委与农民走进菜地、果园、田间地头、牛棚羊圈，直观全面展示参评人员的专技水平和能力；农村实用文化人才答辩采取线上视频交流、实践操作、技艺表演、业绩展示、模拟讲课等方式。

通过农民职称评定，甘肃挖掘、激励了一批乡村优秀人才，形成了一批有技术、有专长、有业绩、有认证的乡村人才队伍。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 11 版）

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