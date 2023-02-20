原标题：我国数学界三大奖在武汉揭晓

2月19日，中国数学会2022年学术年会在武汉开幕。中国数学界三大奖评选结果揭晓。徐宗本获第十六届中国数学会华罗庚数学奖。陈兵龙、刘若川获第十九届中国数学会陈省身数学奖。杜凯、王志强、朱超娜、朱锦天获第十六届中国数学会钟家庆数学奖。

本次会议由中国数学会主办，武汉理工大学承办，武汉科技大学协办，是中国数学界一年一次的顶级学术盛会。中国数学会十三届理事会理事、特邀嘉宾、中科院院士、各高校与科研单位专家学者、编辑出版单位代表等1080余人出席大会。

中国数学会理事长、中国科学院院士田刚，介绍了2022年中国数学会的主要工作。在荣誉奖项方面，评选了华罗庚数学奖获奖者、陈省身数学奖获奖者、钟家庆数学奖获奖者。在学术交流方面，以发展资金的形式支持并资助了国内各地举办数学学术年会，特别是中西部偏远地区的数学学术活动。在竞赛方面，中国数学会2022年也取得了新的成绩，同时在科普方面做了很多工作。2022年，中国数学会注册会员人数由15000人增加至19000人，其影响力和吸引力有了显著提升。

湖北省科协党组书记、科协副主席周德文表示，中国数学会在时隔20年之后，再次在湖北武汉召开学术年会，充分展现了其对湖北省数学学科的关心、支持与厚爱。此次盛会，将为我国数学学科的发展绘就新的蓝图，对湖北省打造硬核科技创新平台、塑造未来产业先发优势产生积极作用。

武汉理工大学校长杨宗凯说，数学是人类探索认识边界过程中最基础的学科，只有强有力的基础研究才能引领应用科学技术的发展。一年一度的中国数学会年会是中国数学界的学术盛会，为中国数学的发展以及与其他学科交叉融合提供了重要交流平台。近年来，武汉理工大学数学学科发展成效显著，2019年获批国家级一流本科专业“信息与计算科学”建设点，2021年获批数学一级博士点。承办本次年会，必将推动学校数学学科的进一步发展。

中国科协副主席、中国科学院院士袁亚湘表示，中国数学会作为中国科协最重要的学术组织之一，在学科建设、国际交流、学术交流以及学会自身建设方面取得了巨大成就。中国数学会在国际上的影响也越来越大，2022年国际数学大会中，中国数学家所作的报告体现了中国数学在国际上的地位稳步提升。中国数学工作者应进一步发扬科学精神、科学家精神，在国际学术交流中作出更大贡献。中国从数学大国迈向数学强国，离不开千千万万数学工作者的努力。

国家自然科学基金委数理学部主任、中国科学院院士江松说，近年来，国家大力支持数学发展，实施了数学与应用数学相结合。数学工作者正处在一个大有可为的时代，我们应该抓住时机，不断创新，为建设数学强国作出实实在在的贡献，同时要加强国际上的合作和交流，巩固中国数学发展在国际中的地位。

“一辈子总不能只是为了写文章，我希望数学的成果和研究，能够直接服务于我的国家，服务于我的父老乡亲。20年来，我致力于把研究成果从书架摆上货架。”西安交通大学教授、中国科学院院士徐宗本说，做数学技术研究能更加直接地彰显数学的价值。我过去做了一些工作，但仍觉得不够，离大家期望太远，离国家需求就更远。我将以这次获得华罗庚数学奖为起点，带领团队做更多的工作，解决国家更多的实际问题。

本次年会有4个大会邀请报告，10个主题100多组的分组报告。会议还邀请了中科院院士田刚、袁亚湘、汤涛、张平、席南华，在武汉地区大中院校作科普报告。此外，大会还举办了数学与材料科学国际前沿交叉论坛、数学文化与传播论坛、中学生创新人才培养论坛等专业论坛、数学专业领域卫星会议。（记者张锐、夏静、严德勇 通讯员程晓）

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