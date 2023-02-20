原标题：科普：睡眠不足影响学生学习能力

美国《国家科学院学报》日前刊载的一项最新研究显示，大学生如果每晚睡眠不足6小时，会影响学习能力。

此前研究显示，睡眠是健康和绩效的重要预测因素。动物研究表明，白天形成的记忆在睡眠中得到巩固，当正常的睡眠模式被中断时，白天学习的内容就会忘记。专家建议青少年每晚睡8至10小时。但许多大学生睡眠不规律，睡眠不足。

美国卡内基-梅隆大学等机构的研究人员对3所大学的600多名大一学生开展了研究。学生们每晚佩戴睡眠追踪器，用以监测和记录睡眠情况。研究人员收集了这些学生大一期末的平均成绩，以评估睡眠时间对学生成绩的影响。

研究人员发现，参与研究的这些学生平均每晚睡6个半小时。每晚睡眠不足6小时的学生学习成绩下降明显。睡眠每增加1小时，期末平均成绩会略有提高。

研究人员指出，睡眠对学习和记忆很重要。睡眠不足可能会影响学生在大学课堂上的学习能力。长期睡眠不足6小时，人体会积累大量的睡眠债务，从而损害健康。研究人员建议大学生要重视夜间睡眠。（记者李雯）

(责编：郝孟佳、孙竞)