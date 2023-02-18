原标题：中国高校菌物科学技术成果丰硕：“点草成金”惠民生

中国工程院院士、菌物学家李玉在吉林农业大学菌物学科创立四十五周年研讨会上发言 李丹 摄

吉林农业大学菌物学科创立四十五周年、菌物科学与工程专业暨《菌物研究》创办二十周年研讨会18日在长春举行，来自国内诸多农业科教领域的专家学者，就菌物学科建设发展进行了交流探讨。

中国工程院院士、菌物学家李玉指出，菌物科学与工程专业已成为国家一流建设专业，正是由于国内菌物专业的存在，使得我国食用菌年产量40年实现700倍的跨越式增长，食用菌产业一跃成为我国种植业领域第五大产业，特别是在脱贫攻坚中，全国70%以上的贫困县采用食用菌产业脱贫致富。

李玉介绍，食用菌具有“五不争”(不与人争粮，不与粮争地，不与地争肥，不与农争时，不与其他行业争资源)特点，可点草成金，变废为宝，实现循环经济。发展植物、动物和菌物的“三物”农业，能够使废弃物经菌物发酵转化为蘑菇、蛋白、多糖等，实现农业废弃物的无害化和再利用，实现废物再利用和增加食用菌基质原料的双丰收。

中国农业大学校长孙其信表示，吉林农业大学菌物学科开创性提出了“南菇北移、北耳南扩”等食药用菌产业发展战略，相关技术成果在全国脱贫攻坚、乡村振兴中大显身手。对高等教育来讲，加快菌物创新人才培养是时代赋予的重要使命，高等学校要为落实“大食物观”提供坚强有力的学科、人才和科技支撑，要创新学科建设、人才培养、科技创新模式。

“以李玉院士为首的菌物学科团队，走出了一条以科技助力产业，以产业带动发展，以发展惠及民生的特色强农兴农之路。”吉林农业大学校长冯江介绍，该团队在吉林省建成了百公里蘑菇长廊；助力浙江庆元成功申报全球重要农业文化遗产，建成了世界“香菇始祖朝圣地”；在新疆、云贵、川藏高原有效建立不同生境食用菌栽培模式，建设了食用菌现代产业园；在国际上，开创了赞比亚食用菌栽培先河，被誉为“南南合作的典范”。

冯江说，该校菌物学科已成长为我国菌物学人才培养和菌物高等教育发展的重要阵地。目前，学科已培养出数千名菌物人才，为我国菌物科教事业和食药用菌产业可持续发展提供了有力支撑。(李丹)

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