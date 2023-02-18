原标题：甘肃高校“数字教育”：“仿真课堂”打破学生实践教学限制

2021年10月，兰州资源环境职业技术大学气象专业学生开展虚拟仿真实训。（资料图） 兰州资源环境职业技术大学供图

在虚拟现实“仿真课堂”，学生可以参与有害气体泄漏救援，可以360度全方位了解雷达内部构造，还可以体验智能工厂……开学季，兰州资源环境职业技术大学信息中心副主任于鹏飞介绍说，学校虚拟仿真实训中心开始为迎接学生做准备。

“为了促进信息技术与教学实训深度融合，我们建成安全工程学院虚拟仿真实训中心、气象学院虚拟仿真教学系统、宝玉石鉴定与加工智慧化虚拟仿真实训中心等虚拟仿真实训中心，使学生实践课堂更加贴近企业工作实际，提高学生就业后的岗位适应能力。”于鹏飞说。

2022年9月，兰州资源环境职业技术大学气象专业老师利用虚拟资源讲授气象仪器维修课程。(资料图) 兰州资源环境职业技术大学供图

多年来，兰州资源环境职业技术大学坚持将数字化改革作为职业本科和“双高”学校建设的“新驱动”，建成集“智慧教学、智慧管理、智慧服务、智慧学习”于一体的“云资环”一站式服务平台，推动数字技术与教育教学深度融合，提高人才培养质量。

兰州资源环境职业技术大学气象学院副教授金庆忠介绍说，职业教育的特色是与行业工作环境一致，但是气象工作使用的雷达设备体积大、结构复杂、建设费用高，造成不可能大批量购置实训设备用于实践，这就给实践教学带来了极大不便。

“通过开发虚拟现实资源应用于教学实践，搭建虚拟现实仿真课堂，学生可以利用虚拟资源和仿真资源更好地了解设备结构，特别是内部构造和工作原理，对于维护和保障雷达打下坚实基础。此外，学生还可以反复练习排除教师在虚拟资源中设置的各类故障，而不会导致设备损坏。”金庆忠说。

2022年9月，兰州资源环境职业技术大学老师指导学生开展虚拟仿真实训。(资料图) 兰州资源环境职业技术大学供图

目前，该校建成了安全工程学院虚拟仿真实训中心、气象学院虚拟仿真教学系统、智能工厂虚拟仿真实训中心等5个虚拟仿真实训中心；建成信息安全IPv6网络攻防实训基地、4G全网仿真与建设实训基地、物联网工程实训基地等近30个信息化实训平台，把更多结合虚拟现实的手段与技术运用于教学和实训中，有效地解决实验条件与实验效果之间的矛盾。

近日，兰州资源环境职业技术大学校长郑绍忠参加世界数字教育大会职业教育数字化转型发展平行论坛时，接受中新社、中新网记者采访表示，党的二十大报告提出“推进教育数字化”，意味着数字化是职业教育现代化的重要标志，职业院校数字化建设更需提级增速。

郑绍忠介绍说，为了促进数字化课程体系形成，学校深入调研155个职业岗位数字化发展需求，梳理229项典型工作任务的数字化新要求，完善人才培养规格，优化课程体系，增设数字技术相关课程或知识模块349门(次)。此外，引进了知网、万方、维普等优质数字文献资源，完成智慧图书馆平台建设，在公共场所建设电子图书、期刊、报纸阅读机，为广大师生提供便捷的数字资源阅读途径。

据了解，该校先后投入9000多万元，用于信息化基础设施、网络安全、教学环境、教学资源、实验实训、服务体系、业务系统、培训机制等方面的建设，被教育部遴选为第一批教育信息化试点单位。

郑绍忠表示，下一步，该校将依托机器人、无人机、AI、AR、VR等各类智能设备及软件系统，发展数字经济催生的无人机应用技术、工业机器人技术、物联网应用技术等3个新兴专业；深入推进学校数字化转型发展，持续推进职业本科专业数字化升级，完善数字化建设质量评价机制，积极探索教育教学智能化发展，建成全国领先的数字化校园。(刘玉桃)

(责编：郝孟佳、孙竞)