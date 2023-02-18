人民网北京2月18日电 中国国际教育展17日在北京举行。本次展会为期两天，共有来自德国、新西兰、日本、加拿大等20多个国家和地区的近200所院校参加了展会。

展会现场，各国驻华使馆、教育部门、大中小学、职业院校、中外合作办学机构等为学生和家长提供出国留学相关政策咨询与择校指南。

“我本科读的是工程专业，很想去德国读研，所以想提前咨询、早做准备。”正在读大三的王同学告诉人民网记者。作为本次展会的主宾国，德国的四所高校及德国学术交流中心、德国驻华大使馆文化处留德人员审核部、歌德学院现场接受学生和家长的咨询。德国展团还首次增加了VR虚拟体验区，让观展者“身临其境”地感受德国大学校园、日常生活、户外活动等。

“我读的是心理学，这也是我非常喜欢的专业，我想通过出国获得更深入的学习机会，希望能够考到行为分析师证。”正在读大二的张同学说。

采访中，记者发现，除了学生，也有不少家长提前为孩子咨询留学相关信息。“我的孩子在上小学，他对美术非常有兴趣，我想来了解一下哪个学校的美术或者设计专业更合适。”刘女士告诉记者，非常希望孩子能够出国接受国际教育，感受不同的文化。

为了吸引中国学生，不少国家放宽政策。2022年11月15日至2023年底，加拿大移民难民公民局将临时取消学习期间校外工作不得超过20小时的限制。国际学生在毕业后，有条件申请最长三年的毕业后无条件工作许可。

英国文化教育协会连续六年为中国学生设立专项奖学金，今年新增“气候变化专业专项奖学金”，涵盖剑桥大学、伦敦大学学院等名校。

新西兰有11所院校亮相教育展，包括全部8所公立大学。新西兰边境于2022年7月31日全面开放，学生签证开始受理。

新西兰驻华大使馆教育参赞张典说：“中国一直是新西兰重要的国际留学生来源国，中国学生也是两国友谊的桥梁。随着跨国流动性的逐渐恢复，我们期待未来有更多中国学生来到新西兰。”(郝孟佳、实习生遇镜霖)

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