原标题：湖南深入推进中职学校办学条件达标：既要数量 又要质量

资料图：矗立在湖南新化楚怡工业学校广场的民国著名教育家陈润霖雕像。 徐志雄 摄

“既要确保学校办学条件的核心指标在数量上达标，又要确保学校办学条件在质量上高水平。”2月17日，湖南省中职学校办学条件达标工程推进会在长沙举行，湖南省教育厅副厅长王仁祥表示，湖南省教育厅将把各市州落实情况，纳入省政府真抓实干督查激励重要内容和市州政府教育绩效考评重要指标，以及县市区教育督导工作重要任务。

实施职业学校办学条件达标工程是近年来党和国家作出的重要决策部署。自2016年湖南在全国率先制定实施“农村中职攻坚计划”以来，省本级集中筹措资金3.3亿元，分三个批次奖补支持66个农村中职攻坚项目，带动全省投入中职攻坚建设资金51.12亿元，新增优质公办学位3.1万多个，新建28所农村中职学校。

2020年，湖南启动中职学校达标工程，出台了《湖南省中等职业学校设置管理办法》。2022年，楚怡公办中职学校改扩建被纳入十大重点民生实事项目，新增省级财政投入4.2亿元，带动市州、县市区投入15.2亿元，新增标准学位2.4万余个。2023年1月，湖南省委、省政府将“改善中职学校办学条件”作为2023年全省“重点民生保障”的重点监测项目。

根据当天的会议部署，2023年，湖南将新增100所中职达标学校。围绕建设目标，各地将切实做好规划布局和结构调整，每一个县市区重点建设好一所区域化、规模化的优质中职学校，建立专业动态调整机制，撤消一批“空、小、散、弱”学校。

同时，加大投入力度，在年度财政预算中，安排专项资金用于中职学校布局调整和达标工程建设。为项目审批、施工许可、招标投标等环节提供绿色通道，保障各校建设项目按时间节点全面推进。

会议要求，2023年12月20日前，湖南将按照市州工作任务数，对各地完成情况进行验收。在落实生均校园面积、生均校舍面积、师生比、生均仪器设备值和生均图书等重点监测指标的基础上，各地还将进一步加强高水平中职学校师资队伍建设，建立健全职业学校教学团队交流与补充机制，真正提升职业学校关键办学能力。(记者 徐志雄)

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