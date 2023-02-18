人民网北京2月18日电 （记者郝孟佳）由国家开放大学发起并主办的第一届世界开放大学校长论坛17日在北京国际会议中心举行。本次论坛以“共创未来：应对新挑战的开放教育数字化行动”为主题，邀请世界有关开放大学的校长共聚一堂，面向未来，共商开放大学发展方略，共谋开放大学数字化转型，共建世界开放教育发展共同体，进而促进开放教育的重塑与变革。

中国教育部国际合作与交流司副司长、一级巡视员方军在致辞中指出，教育发展变革需要数字化转型。放眼全球，各国都在积极行动，把数字教育作为应对危机挑战、开启教育未来的重要途径，但在推动教育数字化的进程中，也遇到了很多共性的问题和挑战，需要通过国际合作共同求解。

联合国教科文组织驻华代表处主任夏泽翰在致辞中表示，推动全民远程开放教育面临着艰巨而复杂的挑战。全民远程开放教育目标的实现需要所有层面采取协调一致的共同行动，特别需要通过开发数字平台确保在紧急情况下学习不被中断，同时推动终身学习。

在题为《深入推进教育数字化 建设数字化大学》的主旨发言中，国家开放大学党委书记、校长荆德刚强调，必须着力打造数字化大学，以此推进学习型社会、学习型大国建设。他指出，从实践看，中国国家开放大学正在着力实施“四个数字化”，即学习资源数字化、教学过程数字化、考试测评数字化、管理服务数字化。

与会校长一致认为，世界百年变局叠加全球跌宕疫情，社会和经济不平等、气候变化、数字技术革命等因素深刻影响了教育的发展。在此背景下，数字化不是可选项，而是必选项。开放教育数字化转型是一场深层次且需要多方协同推进的系统性变革，开放大学应以积极主动的姿态参与其中，共同推动国际开放教育向更高质量发展。

此外，论坛向世界各国(地区)开放大学，以及关心支持开放大学发展的国际组织和专家学者发出了共享数据、共同研究的邀请，同时发起共建“一带一路”开放教育发展联盟的倡议。

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