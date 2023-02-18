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我国学前教育实现基本普及（新数据 新看点）

学前三年毛入园率达88.1%

本报记者  丁雅诵
2023年02月18日09:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：教育部
　　制图：张丹峰

　　蓝天白云下，山东省青州市高柳中心幼儿园传出阵阵欢声笑语。这所农村幼儿园，跟城市幼儿园没有两样：宽敞明亮的教室、舒适的塑胶活动场、各式各样的玩具。提起家门口的幼儿园，学生家长李树庆非常满意：“在幼儿园，孩子开心，我们也省心。”

　　李树庆的感受是近年来我国学前教育跨越式发展的一个缩影。人生百年，立于幼学，学前教育关系亿万儿童健康成长。记者从教育部了解到，2021年我国幼儿园在园幼儿数达4805.2万人，比2011年增加1380.8万人，学前三年毛入园率由2011年的62.3%提高到2021年的88.1%，增长了25.8个百分点，学前教育实现基本普及，广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系基本建成，幼有所育取得历史性成就。

　　——围绕破解“入园难”，学前教育资源供给不断扩大，确保“有园上”。

　　贵州省松桃苗族自治县正大镇盘塘村的小朋友吴六丝，上的是村里的公办幼儿园。幼儿园设施设备完善、玩教具充足，深受周边村寨居民的好评。“家门口的幼儿园，办得跟城里一样好。孩子吃得好、教得好、收费还低，把娃娃放在这里，我很放心。”吴六丝的爸爸说。

　　10年来，学前教育普及水平大幅提高。学前教育资源总量迅速增加，2021年我国幼儿园数达29.5万所，比2011年增加12.8万所，增长了76.8%，有力保障了不断增加的适龄幼儿入园需求。新增的幼儿园，80%左右集中在中西部，60%左右分布在农村。10年间毛入园率增长幅度超过30%的13个省份都在中西部，“三区三州”等原深度贫困地区入园率显著提高，甘肃临夏回族自治州从15.8%增长到95.5%，云南怒江傈僳族自治州从25.6%增长到90.01%，学前教育区域、城乡差距明显缩小。

　　——围绕破解“入园贵”，着力构建以普惠性资源为主体的办园体系，实现“上得起”。

　　江苏南京明发东方幼儿园被认定为普惠幼儿园之后，保教费降了一半多。家住附近的许先生说：“二孩出生后，生活支出增加，这项惠民政策来得太及时了。”南京市通过政府购买服务、开展城镇小区配套幼儿园治理等，引导270所高价民办园转为普惠性民办园，月保教费平均下降700元左右。

　　10年来，学前教育普惠资源广泛覆盖。资源结构发生格局性变化，2021年我国普惠性幼儿园（包括公办园和普惠性民办园）达24.5万所，占幼儿园总量的83%，其中公办园12.8万所，比2011年增长了近150%，充分发挥了公办园兜底线、保基本、平抑收费、引领方向的重要作用。城乡学前教育公共服务体系基本建成，2021年农村普惠性幼儿园覆盖率达90.6%，每个乡镇基本办有一所公办中心园，大村独立办园、小村联合办园；城镇小区配套幼儿园治理全面展开，共治理2万多所幼儿园，增加普惠性学位416万个，基本满足了老百姓在家门口入园的愿望。

　　——围绕破解“师资弱”，坚持多措并举，不断提高学前教育教师队伍整体水平。

　　重庆市潼南区公办幼儿园数量增多后，教师需求相应增加，解决编制成为当务之急。潼南区教委副主任杨权武介绍：“相关部门共同调研摸底后，建立了编制‘蓄水周转池’，将学前教育编制单列，每年统筹出60多个新的编制专项用于招聘学前教师。近3年来，潼南招录本科学历以上学前教育教师180多人。”

　　10年来，学前教育教师队伍建设不断加强。教师培养规模不断扩大，2021年我国学前教育专业的本专科高校毕业生达26.5万人，为持续补充幼儿园师资提供了有力支撑。教师配备基本达标，2021年幼儿园园长和专任教师总数超过350万人，比2011年增加200万人，生师比从2011年的26∶1下降到2021年的15∶1，基本达到了“两教一保”的配备标准，师资短缺问题得到有效解决。教师学历结构进一步优化，2021年专科以上学历的园长及专任教师占比达到88.2%。2012年至2020年连续实施幼儿园教师“国培计划”，累计投入43亿元，培训幼儿园教师超243万人次，教师专业水平明显提升。

　　——围绕破解“小学化”，坚持学前教育内涵建设，力保“上好园”。

　　在四川成都第十六幼儿园，孩子们自发玩起了落叶游戏，老师抓住这一契机，引导孩子修建不会被风吹散的落叶路、探究幼儿园里有多少种不同的树叶、追问为什么叶子落下后几小时就干枯了。一个个有意思的小游戏，寓教于乐、寓学于趣，点亮了孩子们的童年。

　　10年来，学前教育保教质量明显提升。科学保教理念深入人心，以“游戏点亮快乐童年”“幼小协同  科学衔接”等为主题，每年开展“全国学前教育宣传月”活动，面向全社会持续传播科学保教理念和方法，促进科学育儿知识走进千家万户。专业指导持续加强，教育部先后印发《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》《幼儿园保育教育质量评估指南》等一系列文件，建立了比较完善的指导体系，为科学保教提供强有力的专业引领。保教实践深化改革，深入开展“小学化”专项治理，积极推进“幼小衔接”攻坚行动，不断完善学前教研体系，建立一批幼儿园保育教育改革实验区，发挥示范引领作用，推动“以游戏为基本活动”有效落实，有力促进幼儿身心健康成长。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月18日 01 版）
(责编：郝孟佳、孙竞)

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