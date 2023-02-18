人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

写好学生成长成才“文章”

——山东泰安教育局推进思政教育创新实践

2023年02月18日08:37 | 来源：光明日报
小字号

原标题：写好学生成长成才“文章”

　　 “生物老师会利用5分钟时间给我们讲解育种、育苗，数学老师会讲数学故事，英语老师会播放爱国视频，丰富多彩的‘首课’内容能让我学到很多知识。”从去年开始，泰山学院附属中学初一学生李子涵每天的学习时光都是从不一样的“首课”开始的。

　　 去年5月，泰安市教育系统创新推出“‘阳光5分钟’首课负责制”，为每天的第一节课附加了对学生进行思想政治教育的任务，班主任或任课教师利用每天第一节课的前5分钟时间，结合重大时事、社会热点、教学内容等，采取演讲、故事分享、微视频等丰富多彩的形式，营造“人人讲、科科讲、天天讲”滴灌式、润心田的思政教育氛围。

　　“首课”构建重在思政教育

　　 “我希望同学们记住，‘路虽远，行则将至；事虽难，做则必成’。”近日，泰山中学物理教师毛慧颖用5分钟的“首课”时间为迈入新的一年的同学们送上了新祝福，引导他们树立远大理想。

　　 “自实施‘首课负责制’以来，我们抓住开展思想政治教育、构建‘大思政’育人格局的好机会，通过总体设计、分级落实、创新形式等方式，积极落实立德树人根本任务。”泰山中学党委书记、校长丁连厚说，学校政治组教师设计了“新时代，寄望青年”系列“首课”，结合各学科课堂，鼓励学生用耳朵倾听人民呼声、用脚步丈量祖国大地、用内心感应时代脉搏、用青春谱写人生华章。

　　 泰山中学的实践体现了泰安市“首课负责制”的教学导向。该市教育局相关负责人介绍，该制度构建兼顾心理教育，重在思政教育，坚持以政治认同、家国情怀、道德修养、法治意识、文化素养为重点，在“首课”教学中广泛融合党的理论教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、法治教育、劳动教育、安全教育、心理健康教育。

　　 “小学阶段重启蒙道德情感，初中阶段重打牢思想基础，高中阶段重提升政治素养，我们希望引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。”该市教育局相关负责人说。

　　学校深入探索丰富“首课”形式

　　 “立德树人，要从培养学生良好习惯开始。”泰山学院附属中学校长高红也加入了“首课”主讲教师队伍。她以“习惯”为主题，用发自肺腑的语言为每名学生送上鼓励。

　　 “我们秉持‘人人都讲思政课、人人都做铸魂师’的教育理念，构筑由思政教师牵头、学科骨干教师统领、全体教师广泛参与的思政教学队伍。”高红表示。

　　 在落实“首课负责制”的过程中，泰安市各学校结合自身实际情况进行了深入探索和实践。泰安实验学校教育集团围绕立德树人、核心素养培育总目标，研发了情景篇、抗疫篇、爱国篇、文化篇、心理篇、学科篇六大系列课程；泰安望岳中学以心理健康教育专兼职教师为主导，以“首课”教师为主体，充分利用国家中小学智慧教育云平台资源，确定“阳光5分钟”的内容，保证“首课负责制”取得实效；泰安实验中学结合学校自主开发的校本课程，设计了十大主题微课，引导学生懂得敬畏、知道感恩、学会热爱。

　　 “各学校还创新‘首课’教育形式，采用课前演讲、故事分享、情景剧、微视频、课堂辩论等教学形式，学生展示、讲述，教师引导、点评的互动教学方式，打造有理论高度、有视野广度、有认知深度、有情感温度、有学段梯度、有学科辨识度的‘首课’教学体系。”该市教育局相关负责人表示。

　　让师生家长抬头就见正能量

　　 “首课”以其灵活多样的教学形式、贴近现实的教学内容受到了学生的欢迎。“我现在特别期待每天的‘首课’，老师会给我们播放视频、歌曲，还会讲一些有趣的历史故事、科学知识，遇到感兴趣的内容时，我还会在课余时间通过读书、上网再多了解一些。”泰山学院附属中学学生张锦铭表示。

　　 当代青年学生作为“互联网原住民”，更加习惯以最短的时间获取最有效的信息。对学生的新变化、新特点、新需求进行学情分析，而后进行科学预判、合理引导，是思政教育必须探究的新课题。“我们以‘首课负责制’为切入点，充分调动学生思政学习的主动性、积极性，丰富多样的教育内容使思政教育春风化雨、润物无声、培根铸魂。”泰安市教育局相关负责人告诉记者。

　　 “首课负责制”的生动实践，不仅建立了全员协同、分层教学、多元载体的铸魂育人体系，为学校抓思想政治建设提供了重要抓手，实现了思政教育制度化、常态化，还增强了广大教师为党育人、为国育才的使命感、责任感。

　　 “我们将继续通过推动跨学科合作教研等举措，做好小学、初中、高中一体化衔接设计，深入推进跨学科、跨媒介学习，确保‘首课’效果，让师生、家长抬头就见正能量。”该市教育局相关负责人说。

　　 （记者 赵秋丽 李志臣 冯帆）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部