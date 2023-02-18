原标题：写好学生成长成才“文章”

“生物老师会利用5分钟时间给我们讲解育种、育苗，数学老师会讲数学故事，英语老师会播放爱国视频，丰富多彩的‘首课’内容能让我学到很多知识。”从去年开始，泰山学院附属中学初一学生李子涵每天的学习时光都是从不一样的“首课”开始的。

去年5月，泰安市教育系统创新推出“‘阳光5分钟’首课负责制”，为每天的第一节课附加了对学生进行思想政治教育的任务，班主任或任课教师利用每天第一节课的前5分钟时间，结合重大时事、社会热点、教学内容等，采取演讲、故事分享、微视频等丰富多彩的形式，营造“人人讲、科科讲、天天讲”滴灌式、润心田的思政教育氛围。

“首课”构建重在思政教育

“我希望同学们记住，‘路虽远，行则将至；事虽难，做则必成’。”近日，泰山中学物理教师毛慧颖用5分钟的“首课”时间为迈入新的一年的同学们送上了新祝福，引导他们树立远大理想。

“自实施‘首课负责制’以来，我们抓住开展思想政治教育、构建‘大思政’育人格局的好机会，通过总体设计、分级落实、创新形式等方式，积极落实立德树人根本任务。”泰山中学党委书记、校长丁连厚说，学校政治组教师设计了“新时代，寄望青年”系列“首课”，结合各学科课堂，鼓励学生用耳朵倾听人民呼声、用脚步丈量祖国大地、用内心感应时代脉搏、用青春谱写人生华章。

泰山中学的实践体现了泰安市“首课负责制”的教学导向。该市教育局相关负责人介绍，该制度构建兼顾心理教育，重在思政教育，坚持以政治认同、家国情怀、道德修养、法治意识、文化素养为重点，在“首课”教学中广泛融合党的理论教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、法治教育、劳动教育、安全教育、心理健康教育。

“小学阶段重启蒙道德情感，初中阶段重打牢思想基础，高中阶段重提升政治素养，我们希望引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。”该市教育局相关负责人说。

学校深入探索丰富“首课”形式

“立德树人，要从培养学生良好习惯开始。”泰山学院附属中学校长高红也加入了“首课”主讲教师队伍。她以“习惯”为主题，用发自肺腑的语言为每名学生送上鼓励。

“我们秉持‘人人都讲思政课、人人都做铸魂师’的教育理念，构筑由思政教师牵头、学科骨干教师统领、全体教师广泛参与的思政教学队伍。”高红表示。

在落实“首课负责制”的过程中，泰安市各学校结合自身实际情况进行了深入探索和实践。泰安实验学校教育集团围绕立德树人、核心素养培育总目标，研发了情景篇、抗疫篇、爱国篇、文化篇、心理篇、学科篇六大系列课程；泰安望岳中学以心理健康教育专兼职教师为主导，以“首课”教师为主体，充分利用国家中小学智慧教育云平台资源，确定“阳光5分钟”的内容，保证“首课负责制”取得实效；泰安实验中学结合学校自主开发的校本课程，设计了十大主题微课，引导学生懂得敬畏、知道感恩、学会热爱。

“各学校还创新‘首课’教育形式，采用课前演讲、故事分享、情景剧、微视频、课堂辩论等教学形式，学生展示、讲述，教师引导、点评的互动教学方式，打造有理论高度、有视野广度、有认知深度、有情感温度、有学段梯度、有学科辨识度的‘首课’教学体系。”该市教育局相关负责人表示。

让师生家长抬头就见正能量

“首课”以其灵活多样的教学形式、贴近现实的教学内容受到了学生的欢迎。“我现在特别期待每天的‘首课’，老师会给我们播放视频、歌曲，还会讲一些有趣的历史故事、科学知识，遇到感兴趣的内容时，我还会在课余时间通过读书、上网再多了解一些。”泰山学院附属中学学生张锦铭表示。

当代青年学生作为“互联网原住民”，更加习惯以最短的时间获取最有效的信息。对学生的新变化、新特点、新需求进行学情分析，而后进行科学预判、合理引导，是思政教育必须探究的新课题。“我们以‘首课负责制’为切入点，充分调动学生思政学习的主动性、积极性，丰富多样的教育内容使思政教育春风化雨、润物无声、培根铸魂。”泰安市教育局相关负责人告诉记者。

“首课负责制”的生动实践，不仅建立了全员协同、分层教学、多元载体的铸魂育人体系，为学校抓思想政治建设提供了重要抓手，实现了思政教育制度化、常态化，还增强了广大教师为党育人、为国育才的使命感、责任感。

“我们将继续通过推动跨学科合作教研等举措，做好小学、初中、高中一体化衔接设计，深入推进跨学科、跨媒介学习，确保‘首课’效果，让师生、家长抬头就见正能量。”该市教育局相关负责人说。

（记者 赵秋丽 李志臣 冯帆）

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