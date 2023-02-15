中青报·中青网见习记者 陈晓

原标题：毕业后，他们的经历有些特别

孙塔在离职这天享受到了久违的冬日暖阳。从深圳科兴科技园区走到深圳大学地铁站大概要15分钟，以往她下班的时候天都黑了，而那天下午3点，缕缕阳光洒在她的身上，“柔柔的、细细的、暖暖的”，她体验到了久违的自由、轻松和舒畅。

我觉得自己足够特别

跟大多数校招生找工作的经历不一样，作为一名2022届校招生，从2021年8月开始，孙塔就以本科学历的身份先后进入两家公司工作，后来又相继被裁员。“我觉得自己足够特别，周围的同学都还没开始工作呢，我就已经被裁了两次了。”

孙塔的两份工作机会都是通过实习时认识的前辈内推得到的。“我算得上是大家眼里很卷的那种人”，上大学期间孙塔一直一边上网课，一边在公司实习，快速积累了3年的工作经验。因此即便还没有拿到研究生毕业证，依然有公司愿意让她以社招的身份进入工作。

孙塔的第一份工作是在2021年11月转正的。3个月后的一天上午，孙塔刚到公司就收到了一条企业微信：“过来一起聊一下”，她没有多想，“以为只是一次正常的部门内的业务推进交流”。走进会议室之后，孙塔看到对面同时坐着人力资源同事和部门主管，她便预料到了此次谈话的内容。

与孙塔的谈话只用了5分钟，但会议室被预约了整整一天，剩下的时间里，公司人力资源按照裁员名单分别约谈。公司很直接地告知了裁员结论和处理方案，虽然提供了内部转岗的方案，但是孙塔浏览了一下，并没有适合自己的岗位。“我还是拿赔偿走人吧”，孙塔很庆幸，“我的研究生毕业证还没拿到，拿到之后可以继续参加春招和秋招”。

2022年2月正是深圳新冠疫情严重的时候，孙塔想要尽快离开深圳，因此提前一天来到公司办理离职。孙塔在公司的东西并不多，一个帆布包就能放得下。

她想起自己在楼下咖啡店的会员卡里还有钱，转正的时候为了奖励自己，孙塔一次性充值了500元，“没想到人走了，钱还没花完”。她刷光了卡里所有的钱请同事吃了一顿零食“大餐”。

孙塔休息了1个月入职了一家外企，“被裁还是给我留下了一点阴影，我没有选择互联网公司”。转正1个月后，孙塔所在的公司总部宣布她所在的整个部门员工全部在裁员名单里。

在外企工作的那段时间都是居家办公，但是孙塔离职那天，部门同事都来到了公司。因为疫情原因没办法堂食，孙塔的部门领导叫了外卖到公司食堂。“真的很感动也很热闹，大家边吃边聊，突然看到新闻弹窗我们公司旁边有疫情高风险区，大家掏出手机来检查自己粤康码，发现全部变黄了，我们一起哈哈大笑。”

吃完饭后孙塔和同事在会议室拍照留念。“就是被裁了呀，我们大家都很坦然面对和讨论。”孙塔后来还接受了公司提供的法律援助，在他们的帮助下，她拿到了更高的离职赔偿金。

与孙塔相比，张森就没有这么好的运气，同样是应届生被裁员的他并没有拿到赔偿金。回忆起自己的秋招历程，张森用“一手好牌打得稀烂”来形容。张森热爱游戏，这份爱好也成了他的职业发展方向。大三那年夏天，他在知名互联网企业实习，“我每天晚上都从MSI（英雄联盟季中冠军赛）观赛现场下班，感觉生活很美好，唯一美中不足的是我喜欢的战队IG被TL打了个1∶3”。

实习结束时，张森得到了转正的机会，但他拒绝了，毅然决定前往英国读研，“那时候觉得毕业的时候，我应该能进更好的公司工作。”

研究生毕业后，张森在2021年秋招时拿到了8个offer，其中不乏知名大厂的offer。彼时，游戏行业的大好势头使得这个本身就热爱游戏的男孩子极其兴奋，他在拿到的众多offer中选择了入职这家游戏行业的头部公司。

一切并没有张森想象中那么顺利，刚过了年关，游戏行业的寒意袭来，为了转正，他不得不跟着组里的大部分人卷起来，“我每天下班的时间渐渐从晚上9点变成凌晨两点”。在转正前的一个星期，张森还是被上级告知：试用期不通过，要么转外包，要么自己提离职。

这不能否定我们个人的业绩和能力

校招入职公司的第三个月，王茜茜被部门主管约谈。收拾东西办理离职那天，王茜茜看到“校招优秀雇主”的荣誉牌匾依然在公司走廊文化墙上闪闪发光。站在这块牌匾前，她回想起自己刚拿到这家公司offer时的心情，“太心动了，这可是行业内的头部公司”，从没去过上海的她一个人扛着30寸的行李箱“飞速”入职，而此刻，物是人非。

平静下来后，她把手机上的各种招聘软件重新下载回来，“一切仿佛回到了一年前找工作时的状态”。她坚信自己还是能找到一份满意的工作。当年秋招时，她先后参加了定向选调、电视台、广电集团和广告公司的招聘，都非常幸运地通过了笔试和面试，但她最后还是选择了去上海。

和乔木同批进入部门的校招生有5个，2022年9月第一批裁员时，乔木已经隐约预料到自己的结果，但距离拿到上海户口还有两个月的时间，她不能主动离职寻找其他机会，只能默默等待自己被约谈的那天到来。

11月，部门主管找到乔木，她很快就接受并消化了被裁这个结果，“我们校招生没有很多既往的成绩能够证明自己的能力，所以处在比较弱的位置上。这样的集体裁员并没有否定我们个人的业绩和能力，只是我们比较倒霉而已，刚入职就遇上这样的事情。”

“被裁的决定一旦下达，根本无法挽回。”乔木对自己被裁这件事情非常理解和接受的原因是“薪资倒挂”，入职时间短、资历浅的员工收入高于入职时间长、资历深的员工，这种现象更容易出现在红利期的好赛道行业的高附加值岗位，比如互联网行业里的IT研发。拿乔木所在公司来说，校招生刚进来的待遇和工作一两年的老员工基本持平。“我们这批人校招拿到的薪资只是吃到了时代和行业的红利，可是老员工拥有的是业务能力上的优势，选择裁掉应届生也是公司的明智之举。”

被裁员的经历，王茜茜并没有告诉父母，“我不想父母就此机会催我回家”。王茜茜总把“我是大龄毕业生”这句话挂在嘴边，“27岁的年纪在上海不算大，每个人忙着自己的事情，同事们来来往往，没人会在意你。在老家，27岁代表的是结婚生子，甚至是二孩三孩。”王茜茜的父母给她找了老家国企的工作，但是她不想回去，她想继续在上海寻求自己的事业发展。“如果当初要留在家里，我何必念这么多年书，费这么多努力？”

继续在上海找工作对只有3个月工作经历的王茜茜来说，可能比回到老家更加艰难。不过，两个月的时间里，王茜茜还是得到了几家公司的面试机会，面试官总是问她同样的问题：“我看你的工作时间很短，你为什么这么快就离职？”王茜茜提前准备了几个回答，比如公司业务与自己职业规划不匹配，再比如希望去更好的公司锻炼自己，“但是我觉得面试官应该也心知肚明吧。”

张森也面临着和王茜茜同样的情况，因为已经缴纳社保，所以无法再投递校招岗位，在社招里面，他的工作时间又太短，不具备竞争力。在家待业的3个月里，张森一直在思考自己该换哪个方向发展，很多公司都要求2年-3年工作经历，张森只能投递不要求工作经历的公司。他投递了8家公司，得到了3家公司的面试机会，最终拿到了1个offer。

我还是决定在上海继续拼一拼

乔木在社交平台发布了一篇名叫“应届生被裁指南”的帖子，用自己的被裁经历安慰和鼓励别人。在“校招裁员”的相关帖子下，也经常会发现她的留言，“工作只是实现个人价值的方式之一，并不是唯一，如果暂时没有，先放轻松，都会有的。”“社会和家庭都有需要你们的地方，任何人都有安身之所。”“世界很大，日子很长，大家都一样的有着无限可能。”

离职之后，乔木并没有急于找工作。“有段重新思考职业规划的时间并不是件坏事”，从事互联网是乔木一直以来的梦想，读本科时，她就一直在互联网企业实习，“我觉得自己很幸运赶上了互联网最好的时候”，因此在研究生毕业时乔木延续了之前的职业规划。这段被裁员的经历，让她意识到“19岁开始的职业规划，在25岁这年可能需要再来一次”。是否继续做这个行业？是否继续从事这个职位？是否继续在上海？乔木需要一段时间自己想清楚，“肯定会找到工作，但是可能短时间内找不到满意的工作”。

张森从小到大成绩拔尖，是典型的“别人家的孩子”，因为成绩优异，他通过自主招生进入一所985院校学习。他坦言自己是一个很害怕失败的人，没办法自如地跟朋友说起此事，“不想成为别人茶余饭后的谈资”。只是每当四下无人或者夜深人静时，张森总会陷入这样的沉思：“如果我当时选择了另一家公司，被裁的那个人还会是我吗？”

虽然被裁后，顺利地找到了下一份工作，但是张森并没有入职。“我需要更多的时间去消化这件事情”，他打算给自己一段空窗期收拾心情。张森打算读个计算机专业的二硕或者博士，毕业后再继续找工作。

回家的几个月时间里，他做起了自媒体账号，做得还不错，“看吧，只要肯花时间下功夫，不管干什么都能成”。

2022年6月拿到硕士毕业证之后，孙塔迅速投递简历，又迅速入职了一家新公司。经历了两次裁员的孙塔，从不避讳跟朋友聊起这些经历，“我没有觉得被裁是一件耻辱的事情，这是很多复杂因素造成的，甚至在这些因素里，个人因素只占很小的一部分”。孙塔甚至把这些当成很好玩的事情跟朋友们交流，缓解他们找工作时的焦虑。

“过好当下的每一天。”孙塔不考虑后面等待她的是什么。“就像两条路摆在你面前，你是选择抱着对未来的担忧，心惊胆战地活下去，还是放下这份担忧潇洒随心走，你会选择哪一条？”在反复寻找工作的过程中，孙塔觉得自己收获的比失去的更多，她的职业规划和自我认知都越来越清晰。

王茜茜的父母经常给她发一些老家的公务员和事业单位的招聘信息，被裁之后，她也筛选了一下2022年国考的岗位，符合她专业的岗位只有3个，其中还有两个只要应届生，她能报的岗位只有1个。王茜茜看了一下这个岗位的报录比，录取3人，报名的人数已经近1000人。

她还是决定在上海继续拼一拼。去年12月，王茜茜已经入职了新公司，“一直向前走，想要的生活和答案都会有的”。2023年经济的复苏，让王茜茜看到了更多的工作机会。她相信随着自己工作经验的积累，未来会找到更好的工作。

（文中受访者均为化名）

(见习记者 陈晓)

(责编：郝孟佳、孙竞)