原标题：建基地搭平台 湖北扶持新侨创新创业

湖北省侨联十一届三次全委会议14日在武汉召开，会上宣布认定武汉大学科技园、华中科技大学科技园、襄阳市科技城等6家园区或孵化机构为“2022年度省级‘新侨创新创业基地’”。

据了解，“新侨创新创业基地”将借助新侨人才聚集度高的优势，组织开展形式多样的活动，为新侨创新创业者提供政策咨询、场地服务、资金支持等帮助。目前，湖北已认定省级新侨创新创业基地8家。

新侨是以华裔新生代、归国留学人员及海外高层次留学人员为主的新一代华侨华人。近年来，一批新侨在湖北直接投资或合资创办企业，为湖北发展作出重要贡献。

为进一步激发新侨创新创业活力，湖北省侨联于2021年10月出台“十条措施”，包括创建新侨创新创业基地、设立新侨创新创业服务中心、推进新侨创新创业项目落地、加强与海外创新创业组织合作、建立创新创业专家智库、开展创新创业培训等。

截至目前，湖北新侨创新创业服务中心已帮助37个创业项目获得超亿元(人民币，下同)融资，培育4000多个创业项目，推动高校科技成果转化4.2亿元；已聘请21名专家教授担任首批导师，为新侨创业者提供咨询、引导和智力支持，还将征集及邀请百位上市公司创始人、头部资本合伙人和院士、专家加入导师团。

据介绍，湖北省侨联2023年将继续深化服务中心、双创基地、创业导师等作用，开展联谊、创业培训、项目路演等工作，为新侨创新创业者牵线搭桥；加强与地方、高校侨联组织对接，及时了解新侨人才需求，提供针对性的服务。(马芙蓉 焦佩亮)

(责编：郝孟佳、孙竞)