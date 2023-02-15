人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

建基地搭平台 湖北扶持新侨创新创业

2023年02月15日08:48 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：建基地搭平台 湖北扶持新侨创新创业

　　湖北省侨联十一届三次全委会议14日在武汉召开，会上宣布认定武汉大学科技园、华中科技大学科技园、襄阳市科技城等6家园区或孵化机构为“2022年度省级‘新侨创新创业基地’”。

　　据了解，“新侨创新创业基地”将借助新侨人才聚集度高的优势，组织开展形式多样的活动，为新侨创新创业者提供政策咨询、场地服务、资金支持等帮助。目前，湖北已认定省级新侨创新创业基地8家。

　　新侨是以华裔新生代、归国留学人员及海外高层次留学人员为主的新一代华侨华人。近年来，一批新侨在湖北直接投资或合资创办企业，为湖北发展作出重要贡献。

　　为进一步激发新侨创新创业活力，湖北省侨联于2021年10月出台“十条措施”，包括创建新侨创新创业基地、设立新侨创新创业服务中心、推进新侨创新创业项目落地、加强与海外创新创业组织合作、建立创新创业专家智库、开展创新创业培训等。

　　截至目前，湖北新侨创新创业服务中心已帮助37个创业项目获得超亿元(人民币，下同)融资，培育4000多个创业项目，推动高校科技成果转化4.2亿元；已聘请21名专家教授担任首批导师，为新侨创业者提供咨询、引导和智力支持，还将征集及邀请百位上市公司创始人、头部资本合伙人和院士、专家加入导师团。

　　据介绍，湖北省侨联2023年将继续深化服务中心、双创基地、创业导师等作用，开展联谊、创业培训、项目路演等工作，为新侨创新创业者牵线搭桥；加强与地方、高校侨联组织对接，及时了解新侨人才需求，提供针对性的服务。(马芙蓉 焦佩亮)

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部