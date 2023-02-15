原标题：大力提升西部乡村教师队伍素质

【代表委员履职记】

全国两会召开在即，连日来，全国人大代表、甘肃省临夏回族自治州教师培训中心副主任董彩云每天都忙着在基层走访调研。继2018年当选第十三届全国人大代表后，董彩云再一次当选第十四届全国人大代表。“很高兴，又有机会为西部地区的乡村教育发声。”连续当选全国人大代表，董彩云难掩激动之情，也倍加珍惜这次机会。

董彩云在临夏州乡村教师的岗位上耕耘了30多年。她见证了民族地区教育事业的跨越式发展，也深知当地存在基础条件薄弱、教育教学质量不高、高层次师资力量匮乏等问题。多年来，她持续为西部地区的乡村教育奔走发声。

“这些年，临夏州教育方面的变化是有目共睹的。各学校的硬件设施更加完善，教学质量进一步提升，家长更重视教育了，孩子们更开朗自信了……这些都离不开党和政府对民族地区教育的高度重视，在政策和资金方面的大力支持。”董彩云说，“然而，乡村教师队伍数量不足、能力不高等问题仍然值得关注。”

乡村教师队伍素质的高低，是决定乡村教育质量高低的关键，而乡村教育的质量又影响着乡村振兴的成效。“我认为有必要提升乡村教师待遇，稳定教师队伍。作为一名全国人大代表、一名教育工作者，传递基层教师的心声是我的责任。”董彩云说，“在去年的全国两会上，我积极举手发言，提到希望增加乡村教师编制、改善乡村教师待遇。”

令董彩云高兴的是，她的建议得到了落实。如今，临夏州义务教育教师工资水平不低于当地公务员工资平均水平，去年一年新增了6187个教师周转编制，农村一线教师职称评审条件进一步放宽……这些举措有效激发了乡村教师的工作热情，让更多教师愿意扎下根来。

近年来，随着工作岗位的调动，董彩云的工作重心也调整为加强教师培训、提升教师教学能力方面。她依托临夏回族自治州教师培训中心，抢抓东西部协作机遇，积极对接东部发达地区的优质教育资源，通过合作办学、跟岗研修、交流研讨等方式，推动西部欠发达地区教育事业发展。

“我们邀请山东济南的老师给咱们甘肃临夏的老师上网课，传授教学方法、交流授课经验。去年，临夏州累计有近1万人次教师参加了我们组织的线上培训，很多老师都反映收获不少，要把刚学到的热乎经验用于自己的课堂教学呢。”董彩云说。

“建议进一步加大民族地区教育帮扶力度、加快临夏州义务教育优质均衡发展步伐……”在董彩云的笔记里，各项关于乡村教育的建议有理有据、条理分明。对于即将召开的全国两会，她满怀期待。

（记者 王冰雅 宋喜群）

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