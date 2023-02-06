人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

这里的“宝宝屋”可以让年轻父母享有宝贵的闲暇时光

上海：立法保障“最柔软的群体” 实现“幼有善育”

2023年02月06日08:51 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：上海：立法保障“最柔软的群体” 实现“幼有善育”

　　上海市静安区江宁街道“宝宝屋”，为社区内有需求的幼儿提供临时照护服务。上海市教委供图

　　学前教育与托育服务面向“最柔软的群体”，是民生保障的重中之重。2022年11月23日，《上海市学前教育与托育服务条例》（以下简称《条例》）经上海市十五届人大常委会第四十六次会议表决通过，自2023年1月1日起实施。

　　《条例》共有十章六十九条，明确了以政府主办的公办幼儿园为主，构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，普及学前教育；通过多种方式，构建普惠多元的托育公共服务体系，发展托育服务；为适龄儿童家庭提供科学育儿指导服务，加强对家庭照护的支持与指导，增强家庭科学育儿能力等。

　　上海市人大常委会法工委主任阎锐解读说，《条例》是全国首部探索将学前教育与托育服务整合立法的地方性法规，将进一步推动上海市学前教育与托育服务的一体化发展，巩固提升普惠性幼儿托育资源覆盖面，打造普及普惠、安全优质、多元包容的学前教育体系，减轻家庭育儿负担，实现“幼有善育”。

　　值得关注的是，上海自1999年起开始探索建设0-6岁一体化管理体制机制。2018年，上海在全国率先制定出台托育服务指导意见和行动方案，推动托育服务体系建设；2020年发布《上海市托育服务三年行动计划（2020—2022年）》，提出新增普惠性托育点等举措。上海市教委托幼工作处处长孙鸿表示，《条例》强化学前教育、支持生育政策，旨在破解上海学前教育托育服务发展当中的一些瓶颈问题，同时以地方立法形式固化上海的有效经验和特色。

　　关注0-3岁幼儿，建立社区托育点提供临时照护服务，是此次立法的一大亮点。

　　《条例》出台之前，上海市教委等10部门联合印发《关于加强本市社区托育服务工作的指导意见》（以下简称《意见》），针对上海市“十四五”期间的社区托育服务制订工作计划，要求坚持“政府主导、安全普惠、属地管理、多方参与、就近就便”原则，在社区内设置嵌入式、标准化的托育服务设施，提供临时托、计时托等普惠托育服务。

　　按照《意见》，“十四五”期间，上海要以街镇为规划单元，开设社区“宝宝屋”，按照街镇1-3岁常住幼儿数的15%配置“宝宝屋”托额，其中五个新城地区按不少于20%的比例配置；全市街镇“宝宝屋”覆盖率达到85%，中心城区街镇“宝宝屋”覆盖率达到100%。2023年，上海要全面建设社区托育点，并开设更多的公办幼儿园托班，2025年达到千人托位不少于4.5个。《意见》还就经费保障、人员保障方面等具体问题提出了规划。

　　据了解，浦东新区正引导和支持各类机构依托社区提供嵌入式、菜单式、分龄式的普惠婴幼儿照护服务，推动街镇建设社区“宝宝屋”。曹路镇正开展试点，在中虹社区居委会的文化客厅里嵌入“宝宝屋”功能，年轻父母可以将宝宝临时交给保育员，自己处理工作，享受一会儿闲暇时光；祖辈可以在去社区居委会看病、买菜、聊天聚会时，临时将孩子交给保育员，可以透过窗子观看孩子在“宝宝屋”的游戏情况，社区居委会充分挖掘、利用社区的人力资源，聘请居住在社区内的3个有照护资质的全职妈妈作为“宝宝屋”的保育员。

　　上海地方立法的出台，有效促进了基层强化托育服务的政府职责与组织保障。

　　浦东新区教育局托幼工作处处长汤韬介绍说，浦东新区建立了由分管区领导牵头、相关部门和36个街镇组成的浦东新区托幼工作联席会议制度，明确政府职责任务，将托育服务纳入为民办实事项目和街镇绩效考核重点推进，先后印发《关于促进和加强浦东新区3岁以下幼儿托育服务工作的实施意见》《浦东新区托育服务三年行动计划（2021-2023年）》等，从顶层设计上强化学前教育与托育服务发展规划的刚性约束。

　　上海市普陀区托育服务指导中心主任奚岚分享说，2019年至今，随着托育市场的快速兴起与发展，中心工作重心从前期的申报申办逐步走向事中事后管理，形成了区域托育服务的管理细则。通过建立每日视频监控、日常飞行抽查、信用评价公示、年审等托育机构过程性与终结性的评价机制，促进托育园的监管工作，有效提升管理效率，同时提供针对托育人员的保研活动、教研活动、培训见习、从业人员技能大赛等多元化服务机制，助力托育园的健康发展。

　　立法保障科学育儿指导，是《条例》的另一大亮点。《条例》明确，父母或者其他监护人应当接受科学育儿指导，创造良好家庭环境，科学开展家庭照护和教育；区人民政府应当将社区托育服务和家庭科学育儿指导服务纳入15分钟社区生活圈、乡村社区生活圈和社区综合服务体系建设内容。

　　据介绍，上海目前已将覆盖0-8岁幼儿家庭的科学育儿纳入全市一网通办“出生一件事”，不断扩大育儿指导的受益面、提高指导服务的精准度，每年为有需要的家庭提供10次公益免费科学育儿指导。同时，通过“进楼宇、进园区、进场馆、进社区、进家庭”的“五进”模式，把科学育儿资源送到家长身边，通过“育之有道”App和“上海科学育儿指导”等平台，及时推送内容丰富实用的服务信息，有效支持家长居家育儿。

　　记者 魏其濛

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部