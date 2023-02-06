原标题：上海：立法保障“最柔软的群体” 实现“幼有善育”

上海市静安区江宁街道“宝宝屋”，为社区内有需求的幼儿提供临时照护服务。上海市教委供图

学前教育与托育服务面向“最柔软的群体”，是民生保障的重中之重。2022年11月23日，《上海市学前教育与托育服务条例》（以下简称《条例》）经上海市十五届人大常委会第四十六次会议表决通过，自2023年1月1日起实施。

《条例》共有十章六十九条，明确了以政府主办的公办幼儿园为主，构建布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系，普及学前教育；通过多种方式，构建普惠多元的托育公共服务体系，发展托育服务；为适龄儿童家庭提供科学育儿指导服务，加强对家庭照护的支持与指导，增强家庭科学育儿能力等。

上海市人大常委会法工委主任阎锐解读说，《条例》是全国首部探索将学前教育与托育服务整合立法的地方性法规，将进一步推动上海市学前教育与托育服务的一体化发展，巩固提升普惠性幼儿托育资源覆盖面，打造普及普惠、安全优质、多元包容的学前教育体系，减轻家庭育儿负担，实现“幼有善育”。

值得关注的是，上海自1999年起开始探索建设0-6岁一体化管理体制机制。2018年，上海在全国率先制定出台托育服务指导意见和行动方案，推动托育服务体系建设；2020年发布《上海市托育服务三年行动计划（2020—2022年）》，提出新增普惠性托育点等举措。上海市教委托幼工作处处长孙鸿表示，《条例》强化学前教育、支持生育政策，旨在破解上海学前教育托育服务发展当中的一些瓶颈问题，同时以地方立法形式固化上海的有效经验和特色。

关注0-3岁幼儿，建立社区托育点提供临时照护服务，是此次立法的一大亮点。

《条例》出台之前，上海市教委等10部门联合印发《关于加强本市社区托育服务工作的指导意见》（以下简称《意见》），针对上海市“十四五”期间的社区托育服务制订工作计划，要求坚持“政府主导、安全普惠、属地管理、多方参与、就近就便”原则，在社区内设置嵌入式、标准化的托育服务设施，提供临时托、计时托等普惠托育服务。

按照《意见》，“十四五”期间，上海要以街镇为规划单元，开设社区“宝宝屋”，按照街镇1-3岁常住幼儿数的15%配置“宝宝屋”托额，其中五个新城地区按不少于20%的比例配置；全市街镇“宝宝屋”覆盖率达到85%，中心城区街镇“宝宝屋”覆盖率达到100%。2023年，上海要全面建设社区托育点，并开设更多的公办幼儿园托班，2025年达到千人托位不少于4.5个。《意见》还就经费保障、人员保障方面等具体问题提出了规划。

据了解，浦东新区正引导和支持各类机构依托社区提供嵌入式、菜单式、分龄式的普惠婴幼儿照护服务，推动街镇建设社区“宝宝屋”。曹路镇正开展试点，在中虹社区居委会的文化客厅里嵌入“宝宝屋”功能，年轻父母可以将宝宝临时交给保育员，自己处理工作，享受一会儿闲暇时光；祖辈可以在去社区居委会看病、买菜、聊天聚会时，临时将孩子交给保育员，可以透过窗子观看孩子在“宝宝屋”的游戏情况，社区居委会充分挖掘、利用社区的人力资源，聘请居住在社区内的3个有照护资质的全职妈妈作为“宝宝屋”的保育员。

上海地方立法的出台，有效促进了基层强化托育服务的政府职责与组织保障。

浦东新区教育局托幼工作处处长汤韬介绍说，浦东新区建立了由分管区领导牵头、相关部门和36个街镇组成的浦东新区托幼工作联席会议制度，明确政府职责任务，将托育服务纳入为民办实事项目和街镇绩效考核重点推进，先后印发《关于促进和加强浦东新区3岁以下幼儿托育服务工作的实施意见》《浦东新区托育服务三年行动计划（2021-2023年）》等，从顶层设计上强化学前教育与托育服务发展规划的刚性约束。

上海市普陀区托育服务指导中心主任奚岚分享说，2019年至今，随着托育市场的快速兴起与发展，中心工作重心从前期的申报申办逐步走向事中事后管理，形成了区域托育服务的管理细则。通过建立每日视频监控、日常飞行抽查、信用评价公示、年审等托育机构过程性与终结性的评价机制，促进托育园的监管工作，有效提升管理效率，同时提供针对托育人员的保研活动、教研活动、培训见习、从业人员技能大赛等多元化服务机制，助力托育园的健康发展。

立法保障科学育儿指导，是《条例》的另一大亮点。《条例》明确，父母或者其他监护人应当接受科学育儿指导，创造良好家庭环境，科学开展家庭照护和教育；区人民政府应当将社区托育服务和家庭科学育儿指导服务纳入15分钟社区生活圈、乡村社区生活圈和社区综合服务体系建设内容。

据介绍，上海目前已将覆盖0-8岁幼儿家庭的科学育儿纳入全市一网通办“出生一件事”，不断扩大育儿指导的受益面、提高指导服务的精准度，每年为有需要的家庭提供10次公益免费科学育儿指导。同时，通过“进楼宇、进园区、进场馆、进社区、进家庭”的“五进”模式，把科学育儿资源送到家长身边，通过“育之有道”App和“上海科学育儿指导”等平台，及时推送内容丰富实用的服务信息，有效支持家长居家育儿。

记者 魏其濛

(责编：郝孟佳、熊旭)