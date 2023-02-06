原标题：企业抢抓“开门红” 线下招聘火爆

近日，北京市昌平区一路段出现罕见拥堵，人们涌入昌平区人力资源公共服务中心招聘大厅，春节后当地的首场招聘会在这里拉开帷幕。

据统计，此次招聘会提供了生产制造业、民生保供及高端电子研发领域等岗位1400多个，主会场参会人数达1200多人，线上平台浏览11162人次。

“赶上年后复工复产的高峰期，应聘者多，投递简历的热情也很高。”北汽福田汽车股份有限公司校园招聘主管张雨辰说。

张雨辰是名00后，去年从北京信息科技大学毕业后加入了北汽福田汽车股份有限公司。他介绍，今年集团新成立了一个事业部，用工需求较大，这次主要招聘研发类的科研人员，一些工程师岗位月薪可达两万元。

张雨辰说，去年年底，集团通过线上直播招聘了一些技术工人，但线上招聘只能先投简历，还需电话核实，效率较低。当天上午的两小时里，张雨辰收到了三四十份简历，这场综合性招聘会的效果已超出他的预期。

30岁的孙孟杰春节前因公司裁员，一直在线上寻找就业机会，这是第一次来线下招聘会，他形容“场面火爆，人太多了”。

一上午，孙孟杰只投出两份简历。他拥有7年多的线上营销经验，再次求职时有了更多底气，不会将就。

听到孙孟杰的情况，站在一旁的盛德安佳护理站创始人海松，主动和他聊了起来，“电商和线上服务是未来医养结合领域的趋势，我们正在探索。不知道你有没有兴趣来做相关的运营工作？”

海松昨天才得知这场招聘会，没来得及“抢”展位，便找了几名同事来现场“收些简历”。海松是昌平人，去年新成立的公司也设在昌平。“针对本地的人才招聘工作能够有这样一个平台特别好。”海松说。这次到现场，他想与昌平区的人力资源部门合作，帮助解决企业人才招聘问题。

招聘会还设置了“政策咨询综合服务专区”，有企业来咨询相关补贴政策，有求职者想了解灵活就业、社会保障等问题，还有一些求职者希望通过培训，掌握保安、厨师、计算机等相关职业技能。

求职者也可以在专区登记自己的求职信息，这些信息将与企业发布的招聘信息一起纳入昌平区人社局的数据库并进行匹配，为双方牵线搭桥。工作人员王鹤景介绍，来就业登记的人，既有20多岁的应届毕业生，还有来帮孩子登记信息的家长。

近期，在昌平区的其他街道还有6场招聘会在同步进行。北京市昌平区人力资源和社会保障局党组书记、局长齐俊国表示，这次招聘会是区、镇、村联动，把用工需求传递到最基层，延伸到最贴近老百姓的地方。

“两天前，企业展位通道一开，就像网上抢票，一会儿就没了。”齐俊国说，从这个供需情况来看，相信中国经济今年会有一个大的跃升。

齐俊国介绍，下一步，北京市昌平区人力资源和社会保障局还将围绕重点就业群体、重点区域和重点产业，通过北京市人社局官方网站“就业超市”平台、“百姓就业”微信公众号、“昌平就业”微信公众号等平台，推出高校毕业生专场、“回天地区”专场和专精特新企业专场等各类招聘活动，确保“周周有活动，月月有专场”，为保障企业用工“加电续航”，为实现“开门稳、开门红”提供坚实的人力资源保障。

记者 张艺

(责编：郝孟佳、熊旭)