胡青

原标题：数字赋能 激活人才发展“一池春水”

【人才是第一资源·笔谈】

功以才成，业由才广。党的二十大报告指出，培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族长远发展大计。

近年来，大数据、云计算、人工智能等数字技术日益融入经济社会发展各领域全过程。以数字化撬动人才工作系统性变革已成为各大城市吸引和集聚人才的重要路径，也为创造性地答好“培养造就大批德才兼备的高素质人才”这道“必答题”提供了新思路。通过数字赋能建设吸引和集聚人才的平台，关键在于把握人才工作的本质特点，以新技术应用和数据价值的发挥，推动人才供需精准匹配、人才与产业深度融合以及人才创新创业生态的不断繁荣。

助力人才供需精准匹配

进入新时代，我国已经拥有一支规模宏大、素质优良、结构不断优化、作用日益突出的人才队伍。但也必须看到，人才政策精准化程度不高，人才与企业之间信息不对称等问题严重影响城市人才招引的实效。依托数字技术所生成的人才大数据具有即时性、共享性，可以有效消除人才供需信息不对称，提升人才供给与需求匹配的精准性。

数字赋能人才招引过程，充分发挥了数据在人才资源配置中的关键作用，以供需双方数据协同实现招才引智精准高效。例如，浙江杭州高新区瞄准传统人才发现模式中的人才信息掌握不全面、招引精准度不高的问题，积极探索数据驱动的人才工作新模式，通过系统归纳收集用人单位岗位缺口信息和人才就业需求，开发“才岗智配”系统，实现人才一网通览、岗位一站归集、才岗一键匹配、结果实时反馈的全流程一体化引才，有效满足用人单位和人才的双向需求。目前，杭州高新区“才岗智配”系统已经发布了10万多个岗位，人均单日简历投递同比提升400%，单日面试增加200%，人才与企业双向中意率达50%以上。

数字时代人才招引应当面向城市发展需求，围绕特色产业、重点项目，整合各相关部门数据，深入分析区域从业人员岗位等发展趋势，形成区域紧缺岗位需求图谱。同时，拓展数源维度，开发人才全球分布图谱。根据不同行业人才在择业偏好、交流方式、待遇需求等方面的差异化特征，细化人才招引颗粒度，形成才岗适配解决方案，促进人才供需精准匹配。

加速人才产业深度融合

事业因人才而兴，人才因事业而聚。从实践来看，技术合作难寻觅、产业资源难对接，已经成为人才创新创业的主要障碍。数字技术正在加速打破资源整合的时空界限，通过多元产业主体与人才项目的数据共享与协同开发，帮助人才在产业链上找到资源互补的合作伙伴，促进产业链与人才链的深度融合。

通过产业主体的数据共享与协同开发，促进产业链与人才链的资源对接，才能真正提升人才引育效能，让引进来的人才留得住、用得好。例如，杭州高新区通过与数据服务企业合作，重点开发“合作机会图谱”数字化应用，对全区800多家初创型科技企业的知识产权、业务领域、合作客户、项目动态等“关键点”进行画像，分析初创企业技术优势，建立技术供需目录。有合作意向的龙头企业、风投机构、行业平台等产业主体，可在“合作机会图谱”中通过搜索技术关键词、专利、人才团队、资本等字段组合进行“按技寻企”，智能筛选符合其合作需求的人才企业，提高产业链和人才链的资源对接效率。目前，“合作机会图谱”已惠及企业450余家，促成合作50余项，解决企业问题130余个，促进人才成长与产业发展协同融合。2021年，杭州高新区新入选创业类省级领军人才、省级高层次人才培育计划专家、省领军型创新创业团队数量均位居浙江省第一。

数字化加速人才产业深度融合，应注重加强政府与平台企业、行业龙头企业数据协作，开发“合作机会图谱”等合作交流平台，把人才引育的过程转化为人才与技术、资本对接的过程，拓展人才成长机会与渠道。同时，加强政府与人才企业的数据协作，细化人才企业画像，分析人才企业发展现状、技术合作需求，形成区域内人才企业技术合作需求清单，通过线上实时发布技术合作需求清单和线下行业专场对接活动相结合的形式，促进产业链与人才链资源高效匹配，形成“以产引才、以才促产、产才融合”的良性循环。

繁荣人才创新创业生态

环境好，则人才聚、事业兴。当前，针对人才办事事项多、服务需求响应不到位等现实问题，亟须加大人才服务数字化转型力度，围绕人才识别、人才认定、项目申报、政策兑现、生活保障、培育成长等创新创业服务链条，整合人才服务事项，集成人才服务资源，打造人才创新创业全周期服务场景。

以数字化手段打通人才服务“最后一公里”，可以有效提升人才获得感、满意度，激发人才活力，优化人才生态。例如杭州高新区目前人才总量超43万人，每年引进人才超3.4万人，硕博人才占比达23%。针对人才创业安居办事事项多、办事体验感不佳的问题，聚焦人才创业全周期服务，着力打造“双创一件事”“生活一件事”“安居一件事”三大场景。“双创一件事”围绕人才创业各阶段不同需求，集成政策查询、办公场地申请、工商注册、企业融资、上市辅导等人才创业全周期服务事项54项，实现人才双创服务“一键触达、一码推送、一门办理”。目前，已累计服务人才15万人次，平均节约办理时间50%以上。“生活一件事”强调生活服务在线化、集成化。以子女入学为例，区内人才可通过手机端直接发起子女入学申请，信息直达教育部门，实现人才需求“精准投递”。“安居一件事”整合学历、户籍、不动产产权、社保、婚姻登记等多个部门共16个数据端口，从人才房申请、审核、审批到摇号选房，实现人才房业务线上“全流转”，人才“跑零次”，促进人才服务便捷高效。

建设吸引和集聚人才的平台，最直观的体现就是人才生态的繁荣。应聚焦人才发展不同阶段的个性化服务需求，深化人才创新创业全周期“一件事”改革，创新“线上+线下”人才服务场景，形成人才诉求“一窗受理”、人才服务“一站供给”、人才发展“一帮到底”的服务闭环。对不同发展阶段人才在工作生活中遇到的共性问题、人才项目对接及落地情况等开展跟踪分析，通过数据碰撞比对，研判不同发展阶段不同类型人才服务盲点，提供个性化人才服务解决方案。同时，加强政府与人才的在线化互动，鼓励引导各类人才主动参与服务场景建设，及时提出服务诉求和场景优化建议，为人才生态迭代升级夯实基础。

（作者：胡青，系中共浙江省委党校〔浙江行政学院〕工商管理教研部副教授）

(责编：郝孟佳、李依环)