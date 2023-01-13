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汇集优质资源 创新培训模式　为“双师”队伍建设贡献“武职力量”

2023年01月13日08:13 | 来源：科技日报
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原标题：汇集优质资源 创新培训模式　　为“双师”队伍建设贡献“武职力量”

【院校风采】

日前，教育部公布了国家级职业教育“双师型”教师培训基地名单，武汉职业技术学院作为电子信息类国家级职业教育“双师型”教师培训基地牵头单位之一入选。

“入选国家级职业教育‘双师型’教师培训基地名单对学校师资培训工作而言，既是肯定和鼓舞，更是激励和鞭策。”武汉职业技术学院党委书记李洪渠说，学校将汇集优质培训资源，创新培训模式和培训内容，持续赋能“双师型”教师发展，为高质量“双师型”教师队伍建设贡献“武职力量”。

专业过硬，实力担当

作为湖北地区高职类院校王牌，武汉职业技术学院历来备受考生关注，其电子信息类相关专业分数线更是直追本科线。

“武汉职业技术学院电子信息工程学院始建于1973年，是国内高职院校开办电子信息类专业历史最长、规模最大的院校之一。”武汉职业技术学院电子信息工程学院院长杨俊说。

记者了解到，目前，学校建有国家级电工电子综合性实训基地、国家级光电智能制造虚仿实训基地、省级光电技术应用实训中心、新能源技术中心、校级光显技术中心、机器人技术中心、物联网技术中心等12个实训基地，可容纳2600余人参加各类与电子信息技术相关培训项目。

学校还与武汉华工激光工程有限责任公司、武汉华星光电技术有限公司、大唐移动通信设备有限公司、徐工汉云技术股份有限公司等企业开展产教深度融合，联合共建工业互联网实施与运维基地、5G产教融合基地、激光加工中心等校内实习实训基地，互培共育技术技能及创新创业优秀人才，共同开发国家级教材6本。

不仅如此，早在2019年，武汉职业技术学院就牵头组建了湖北省芯产业职业教育联盟。学校聚焦湖北“战略性新兴产业倍增计划”，先后申报光电显示技术、增材制造技术、工业机器人技术、大数据技术、人工智能技术应用等面向新兴产业的新专业，并与一批高科技企业合作，取得了丰硕成果。

强强联合，凸显优势

据了解，这个由武汉职业技术学院牵头的电子信息类国家级职业教育“双师型”教师培训基地（以下简称基地）由6家核心成员单位和12家一般成员单位构成，覆盖湖北、湖南、江西、重庆等区域，形成了“1+6+12”协同发展的格局。

目前，成员单位已共建“双师型”教师培训专家库，在册专家500余人；建成了“1+4”核心专家团队，其中“1”是指1名首席专家，“4”是指教学设计专家组、质量评价专家组、企业实践专家组和教学管理专家组4个专家组。

为了促进产教融合，基地打造了校企协同育人共同体，进一步推动了优质资源共享；探索出“六共同”教师培养机制，打通教师与工程师、教学基地与生产基地协作通道；建立了校企师资互聘共培机制，学校聘用的56名专家均来自电子信息类行业、企业。此外，基地还充分运用学校、企业等多方资源，共同开发实战案例包，有效提升了教师教育教学和技术技能创新持续发展能力。

未来，各成员单位将在培训项目规划、项目实施、资源开发、模式研究等方面开展合作，并计划3年建成立足湖北及中西部地区、辐射全国、开展电子信息专业领域“双师型”教师培训的重要基地，全面提升湖北省及中西部地区职业院校“双师型”教师的能力水平。

提升质效，打造品牌

职业教育“双师型”教师既要具备相应理论教学和实践教学能力，又要具有相关企业工作经历，以便能及时将新技术、新工艺、新规范融入教学。

为此，基地将为不同类别、不同层次、不同等级的“双师型”教师制定培训方案，建立健全考核评价制度，规范教师培训档案，对教师参训情况以积分形式记录在案，作为各院校对教师进行“双师型”认定的依据。

据介绍，基地将以湖北为中心，主要面向中西部地区职业院校，通过集中学习、顶岗实践、研修访学、返岗锻炼、赋能成长五个阶段，提升“双师型”教师的专业技术能力、课程开发能力、教育教学能力、学生评价能力和流程管理能力；计划到2025年底，以湖北为中心完成中西部地区职业院校的电子信息类教师轮训，培养数以万计的骨干教师、数以千计的卓越教师、数以百计的教育家型教师。

在管理方面，基地将进一步做细需求调研，明确培训目标；围绕“双师型”教师需具备的6方面能力，设计5大培训项目，采取多元结合的培训方式，使每期实践、互动课程超过总课时的50%。

基地还将成立“校企协同培训联盟”，制定一系列培训管理制度，切实做到管理有依据、学习有制度，保障培训顺利实施。

“我们将打造集‘双师型’教师培训、职业技能鉴定、技术服务等多功能于一体的高水平培训基地。”李洪渠表示，基地将落实立德树人根本任务，促进教师对接新标准，更新知识技能，全面提升教师教育教学能力和校企合作育人水平。(记者 吴纯新 通讯员 喻长春)

(责编：郝孟佳、李依环)

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