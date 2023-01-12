人民网北京1月12日电 （记者何淼）为深入贯彻落实党的二十大精神，深化产教融合、校企合作，进一步建立和完善职业教育教师企业实践体系，推动“双师型”教师队伍建设，近日，教育部、工业和信息化部、国务院国资委共同印发《关于公布第二批全国职业教育教师企业实践基地名单的通知》（以下简称《通知》），公布了新一批全国职业教育教师企业实践基地，旨在鼓动引导企业落实《职业教育法》，深度参与“双师型”教师培养培训，成为推动职业教育改革发展和企业自身发展提升取得“双赢”的典范。

经地方和行业推荐、专家综合评议，教育部三部委审核，最终确定中国中车集团有限公司、东风汽车集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、西门子（中国）有限公司等100家央企、国企和大型民企为第二批全国职业教育教师企业实践基地。

入选基地多为行业领域的龙头企业、领军企业，岗位群、产业链专业面覆盖广，包括农业、机械、交通运输、工业和信息化、旅游餐饮等46个行业领域和《职业教育专业目录》中的18个专业大类，在全国多个省份建有分公司，在职教教师培训方面具有丰富的资源和经验案例，能够为职教教师企业实践提供更广泛和更优质的选择。

职业教育教师企业实践基地，是接纳职业学校教师实践的重要场所，有利于教师深入了解行业企业基本情况，熟悉企业操作规范和技能要求，学习生产实践新知识、新技术、新工艺、新材料、新设备、新标准，在构建现代职业教育体系、打造产教联合体、形成产教深度融合良好生态中具有不可或缺的重要作用。国家级职业教育教师企业实践基地，是职业教育教师企业实践体系的主要组成部分，发挥着“领头雁”的示范效应，意义重大。

《通知》明确，国家级职业教育教师企业实践基地要加强建设，打造样板，为参训教师提供必需的人财物支持。各地和各有关部门要深化产教融合、校企合作，大力支持国家级基地的工作，加强指导和管理，给予相关政策支持，利用好国家级基地高质量开展教师企业实践项目，建立产学研用深度合作机制，推动校企合作内涵建设与纵深发展。下一步，教育部等部门将持续开展教师企业实践基地建设工作，加强支持各地建设一批省级基地，引导职业学校建设具备生产能力的校级基地，不断完善教师企业实践体系，为职业教育培养更多“良匠之师”。

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