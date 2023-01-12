人民网北京1月12日电 （记者郝孟佳）记者从国家开放大学获悉，八大类职业技能证书近日通过国家开放大学学分银行平台实现认证与转换，帮助在职成人学生减少重复学习，更快捷地获得学历。

据了解，这八大类非学历证书包括教师资格证、护士执业证书、新媒体编辑职业技能等级证书等，共涉及五个行业大类、七个专业的课程。通过认证的成果，按照具体院校相关管理规定，能够直接形成开放教育等学历教育课程的转换规则，为学生实现学分兑换。

2012年，国家开放大学成立专门机构学分银行（学习成果认证中心），并借鉴国际经验，结合我国国情，形成了以学习成果框架为引领的学分银行制度模式和“框架+标准”的技术路径。学分银行不断丰富职业资格证书、职业等级证书以及无定式等学习成果进入学习成果名录，满足学习者将职业资格证书、行业证书、培训证书、工作经验等与学历教育学分相互转换的需求。

截至目前，共有341个职业技能等级证书（X证书）通过学分银行认定， 并发布在职业教育国家学分银行的学习成果名录中，为有关院校和培训评价组织进行学习成果转换提供了依据。同时，职业教育国家学分银行已指导试点院校发布学习成果转换管理办法463个、转换规则4278条，累计实现9000余门课程的学分转换。

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