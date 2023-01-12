人民网北京1月12日电 （记者郝孟佳）11日，由中国教育部主管、中国教育国际交流协会主办的教育类中文双月刊《教育国际交流》创刊号揭幕仪式在京举行，创刊号于本月正式出版发行。杂志从解读政策与热点、探索中国方案、展示优秀成果、传递前沿理念和讲述中国故事等五个维度共设置16个栏目。

创刊号特邀教育部和国际组织领导撰文，教育部部长怀进鹏阐述推进高水平教育对外开放以及共建“一带一路”教育行动的中国方案，教育部副部长吴岩展望中国高等教育数字化转型之路，联合国教科文组织助理总干事沙米拉·奈尔·贝杜埃勒讲述教育国际合作如何助力开放科学。众多名家解读最新教育政策与热点，探索高等教育、职业教育发展，展现合作办学、科技创新与“一带一路”优秀成果，讲述中国教育故事，突出国际交流与合作特色，兼顾国际与国内、理论与实践，全方位展现教育国际交流的动态与成果。

中国教育国际交流协会会长刘利民在致辞中表示，《教育国际交流》杂志将荟萃前沿的国际教育思潮、先进教育理念、优质教育资源和成功案例，把中国教育推向世界，讲好中国教育故事、传播好中国声音、阐释好中国特色，扩大中国教育国际影响力。

教育部国际合作与交流司司长刘锦在致辞中表示，《教育国际交流》杂志将会成为教育对外开放很好的宣传和交流载体，为建设教育强国添砖加瓦，聚力增辉，期待杂志成为展示中国教育开放自信的一扇窗口，成为激活理论和实践研究的一池春水，为各方人才搭建一方舞台。

据介绍，《教育国际交流》主要面向教育部及直属单位、各省市自治区教育厅局、各级各类学校、中国驻外使领馆、各国驻华使领馆等单位和教育外事工作者。与国际研究类期刊、国外教育研究类期刊、外国语教学类期刊不同的是，《教育国际交流》是我国教育领域第一本专注于国际教育交流与合作的综合性专业性国际教育期刊。杂志编委会专家由来自教育部、知名高校、教育组织等近30位知名学者组成。

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