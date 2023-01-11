人民网北京1月11日电 （记者孙竞）1月10日，中国高等教育博览会（以下简称高博会）新闻发布会在京召开，介绍高博会服务高校设备更新改造及数字化建设专项工作。

中国高等教育学会副会长、秘书长姜恩来介绍，为贯彻落实党的二十大精神，服务高等教育数字化发展，提升高校设备更新改造效率，推动高校教学科研高水平成果产出，学会把服务高校设备更新改造及数字化建设列为重点工作，并纳入高博会重要项目。学会依托云上高博会服务平台，拟采取以下措施予以支持：一是开展优秀解决方案征集遴选工作。面向全国企业征集高校设备更新改造及数字化建设解决方案；依托学会学术发展咨询委员会、科技服务专家指导委员会推荐优秀解决方案，并纳入云上高博会解决方案动态案例库。二是定期举办解决方案推介会。学会将搭建供需交流合作平台，推动优秀解决方案落地，并促成相关案例成果在高博会上予以展示。三是定期发布“高博会推荐产品名录”。高博会将按照教学设施、科研仪器、后勤保障、校园安全等类别，定期发布推荐产品目录，优秀解决方案将收录于“高博会推荐产品名录”。四是建设服务高校的一站式数字化采购平台。依托云上高博会研发高校设备采购数字化管理系统，并紧密对接高校相关管理部门，对采购平台进行升级改造。

中国高等教育学会实验室管理工作分会副理事长兼秘书长、北京大学实验室与设备管理部部长刘克新介绍，近年来，全国高校仪器设备拥有量每年都以大约10%的速度增长，总值已接近万亿元。高博会在推进高等教育领域设备升级改造中发挥着重要作用：一是使高校教师和管理人员充分了解我国仪器设备供应商的产品性能；二是使仪器设备厂商充分了解高校教学科研对仪器设备的需求，研发出更为实用且符合高校特点的仪器设备；三是促进高端科研设备的研发。通过高博会提供的平台，可以促进研发单位和相关企业建立联系，使仪器设备研发成果更快更好地转化为产品。

在谈到高校数字化转型的实现路径时，中国高等教育学会教育信息化分会副理事长兼秘书长、华东师范大学信息化治理委员会秘书长沈富可表示，这也是学会教育信息化分会一直致力于探索回答的问题。高校数字化转型是将信息技术与高校教育教学、管理深度融合的过程，是重新设计在物理空间、数字空间两个空间如何同步办学的过程，高校需要在技术上和设计定位上不断调整优化。高博会是服务国家经济社会发展与高等教育改革的重要力量，为我国教育信息化、教育数字化的有关各方提供了重要的交流平台，不断助推良性的数字化生态系统的建立。

记者从发布会上获悉，原定于2022年12月举办的第58届高博会延期至2023年4月8-10日在重庆市与第59届高博会合并举办。

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