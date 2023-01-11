原标题：科特派当“派送员” “点对点”送农业技术

走进广西南宁市良庆区那马镇坛板村桂洁柑橘园，上千亩沃柑延绵不绝，亮丽的产业风景如诗如画。柑橘果园里，广西农业科学院的科技特派员李果果正和果园负责人、良庆区科技局工作人员一起研究果树生长状况，交流技术经验。

我们种植的沃柑都是精品果，在高端市场供不应求。”1月9日，广西桂洁农业开发有限公司销售副总经理欧强说。根据企业的种植需求，在良庆区科技局的牵线搭桥下，科技特派员李果果发挥专业优势，在品种选择、苗木繁育、基地规划、整形和修剪、病虫害防控等方面提供技术指导，为柑橘园带来了实实在在的效益。

科技局牵线搭桥，科技特派员精准服务。像这样的“点对点”科技服务，良庆区科技局称之为“点餐服务”。近年来，良庆区围绕“为农户扶智送技、为农业产业链部署创新链”的目标，依托人才优势推动特色农业技术创新，选派科技特派员提供技术服务支持，设立专项科研经费支持人才创新创业，有效推动科技成果更好地转化为农业生产力，把更多的发展动能推向良庆区田间地头，为乡村振兴赋能添智。

通过技术创新团队的引进，良庆区得以聚焦特色农业产业技术创新需求，合力推动关键技术攻关、创新资源等要素集聚，加快名特优水果、家禽畜牧健康养殖、饲料加工、经济林木生产下游加工等产业关键技术攻关和成果转化应用。

广西兽医研究所的科技特派员彭昊，是良庆区那马镇雄牛牧业有限公司养牛场的“常客”。这家有着近500头水牛的现代化养殖场，不仅是彭昊和同事们开展科技帮扶的地方，更是开展技术创新的“试验场”。

“养殖场的牛有什么异样，他们都会第一时间过来解决问题，还探索应用了许多新技术帮助我们提质增效降成本。”雄牛牧业有限公司技术顾问李祖平说，有了科技特派员的技术支撑，牛犊成活率显著提高，水牛产奶量也同比增长了6%。

“科技局的牵线搭桥，让科技人员能直接在产业一线发挥技术才能，也是我们‘把论文写在祖国的大地上’的一个具体实践。”彭昊说，科技特派员制度让科技成果、创新成果有了真正施展的空间。

2022年，良庆区建设了2个创新创业基地、5个农业特色产业示范基地，共引进院士1人、专家团队3个，选派的18名科技特派员覆盖了各镇各村（社区）农业种植、养殖和农产品加工等农业生产一线。

如今，一个个活跃在田间地头、养殖场的科技特派员就是农业技术的“派送员”，他们行走阡陌、深入帮扶，打通了农业技术到田地的“最后一公里”。据统计，2022年以来，广西南宁市选派500多名乡村科技特派员义务服务农户，实现乡村科技服务全覆盖。科技特派员深入田间地头，手把手传授技术，并结合农业生产实际开展技术培训，助推产业发展，助力乡村振兴。（记者马爱平）

(责编：李依环、郝孟佳)