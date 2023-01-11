原标题：高铁上的“淘金”男孩

随车机械师正在作业 彭博 摄

“李帅哥，今天又是什么活儿？”“把手套戴好就行，中午请你吃咖喱饭！”春运伊始，广州动车段深圳动车所的动车机械师们身着工作服，拎着沉重的工具包，穿梭在各趟动车组卫生间，续写着高铁“黄金矿工”的故事……

跪地一小时，双手掏出旅客的红宝石婚戒

春运返乡高峰到来，列车上旅客服务设施的使用率随之达到顶峰。随车机械师彭落秋丝毫不敢懈怠，穿梭在人流中巡视设备设施状态。“我的婚戒掉进厕所里了！”一名旅客神色慌张地向彭落秋求助。

安抚旅客情绪后，彭落秋立即对卫生间进行隔离封锁。经过车间与多方协调，他决定在不影响车组次日用水的情况下，暂时不对该车厢进行吸污作业。车组完成次日运营任务回库，地勤机械师李帅与卢家盛立即上车作业。他们忍受着厕所刺鼻的味道，跪在地上，你一捧、我一捧地手动舀出便池里的污水。

手套换了一副又一副，内窥镜也探得越来越深，手臂更是刮蹭得伤痕累累，近一个小时后，在便池与下方蝶阀之间找到完整的红宝石戒指。旅客喜出望外：“动车旅途，有你们在，我们安心！”

3小时减至半个钟，“淘金”技术也需千锤百炼

“早期没有经验，要对整个马桶管路逐一排查，有一次硬生生干了3个小时。”数据组刘威说，“日常工作不止‘淘’旅客丢失的宝贝，更多的是针对便池堵塞的故障处理，‘淘’出故障源头那块‘金’。”

如何快速“寻金定位”，是“淘金”男孩们面临的一道难题。“前辈”黄耀培牵头组织，利用修旧利废部件成品组成一套给排水系统测试台，专门用于传授技能并锻炼提升“萌新”们的业务水平；“淘金”过程中常见的故障部件如真空发生器、蝶阀等，也常送过来进行测试。男孩们废寝忘食，归纳总结出“断探勾拆掏”五字“淘金”真经。

“现在大家都轻车熟路了。”“淘金”男孩肖富方说，去年12月也曾有旅客钻戒掉进蹲厕便盆内，他们完成任务只花了30分钟。”

坚持下来，全凭信念和责任

“淘金”是男孩们的自我打趣，但背后更多的是责任。今年客流量随着疫情逐步放开大了起来，车组的高上线率、旅客服务设施的高使用率、设备设施的日常维护，对“淘金”男孩们来说都是不小的挑战。

复兴号动车组卫生间采用的是真空集便装置，污物首先到达中转箱，厕所在每作用6次后会将中转箱的污物排放至污物箱。“检修库内温度较高，洗手间内作业条件、作业环境也较恶劣，真空集便器经常散发出难闻的味道。”数据组工长王磊心疼但也为这群男孩骄傲：“小伙子们很多是独生子，刚开始我以为他们吃不了苦、难扛起这份责任。但事实是，交给他们的任务没有完不成的。大家都一心一意把故障处理好，保障动车组一路平安！”

李帅打趣道，“刚开始不太适应，能坚持下来，全凭一个信念、一份责任心——确保我们检修过的动车组全部零故障出库，让线上旅客体验更美好！”(作者 张伟英 陈思颖 郭军)

(责编：郝孟佳、李依环)