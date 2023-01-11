人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

安徽出台20条举措促进人力资源服务业高质量发展（创业资讯）

2023年01月11日08:52 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报合肥电  （记者游 仪）近日，为健全统一规范的人力资源市场体系，安徽出台《关于促进人力资源服务业高质量发展若干政策措施》，对全省人力资源服务业发展政策进行再完善、再升级。

　　《措施》立足产业发展需求，提出培育壮大市场主体、构建产业集聚平台、深化市场供需对接、提升产业发展质效、优化行业发展环境和建立健全保障机制等六个方面政策措施，推动安徽省人力资源服务业高质量发展。一方面，实施人力资源服务业“锻长补短”行动计划，到2025年，培育100家以上有核心产品、竞争力强、创新发展、诚信服务的5A级人力资源服务机构；另一方面，支持各地建设有特色、有规模、有效益的人力资源服务产业园，到2025年，全省建成国家级和省级人力资源服务产业园8家以上。

　　此外，建立人力资源服务机构“白名单”。引导人力资源服务机构主动对接安徽十大新兴产业及重点企业，开展“组团式”“一条龙”“点对点”的用工保障服务，促进人才链、产业链、创新链、供应链深度融合。统筹推进劳动力市场、人才市场、零工市场建设，对服务成效明显的就业创业一站式服务中心，各地给予10万元一次性建设补助。

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部