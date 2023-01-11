本报电 （记者孙亚慧）近日，2022（第八届）中国海归创业大赛复赛在线举行，100余个海归创业项目团队隔空展开对决，20个项目成功晋级决赛。

中国海归创业大赛是在科技部、教育部、人力资源和社会保障部、致公党中央、中国科协的指导下，由中国技术创业协会留学人员创业园工作委员会发起举办的专门面向海归创业的全国性活动。大赛秉持“以赛事为平台，以服务为核心”的理念，发挥多方作用，打造协同创新服务体系，搭建投融资及渠道合作对接平台，加速科技成果转化和企业成长进程，推动海归高水平创新、高质量创业，助力区域产业升级和经济发展。

本届大赛自2022年7月启动以来，通过在各地举办赛事说明会、“海创中国”导师行等活动，广泛征集项目，有119个海归项目团队经评审入围复赛。

复赛中，各项目团队按行业分组和抽签排序逐一路演，来自南京大学等院校及相关创投机构的28位专业评委，从团队、技术、市场、财务4个主要方面对项目进行评审和现场打分。经过选拔，“第五代PCIe存储控制芯片”“电子压片成像仪”“全球首创自分层储能系统”“4D毫米波雷达技术在自动驾驶领域中的应用”等20个项目团队最终凭借出色表现晋级决赛，项目主要分布于新一代信息技术、生物医药与大健康、新能源与环保、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业领域。

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