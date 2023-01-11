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国家文创实验区“云园区”启动建设

2023年01月11日08:49 | 来源：光明日报
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原标题：国家文创实验区“云园区”启动建设

　　 在1月9日召开的国家文化产业创新实验区发展论坛上，国家文创实验区“云园区”建设正式启动。

　　 据介绍，“云园区”由国家文创实验区牵头谋划，采取“政府引导、市场主导、政策支持、共建共享”的方式打造，通过大数据、物联网、VR、AR等技术以及元宇宙等展现方式，推动“云园区”与实体园区及各类文化场景、服务场景的深度融合，助力文创企业数智化转型，加速推进数字服务与线下服务的协同发展。

　　 国家文创实验区“云园区”将打造“一个云服务中心+N个数字服务模块”数字化治理模式。其中，“一个云服务中心”即以国家文创实验区“云园区”平台为统一官方入口，搭建一站式服务门户；“N个数字服务模块”包括文化政策服务、文化金融服务、文化版权服务等模块。

　　 国家文创实验区相关负责人表示，未来，“云园区”将引导百家文化专业服务机构、千个线下文化公共空间、万家驻区文化企业在“云端”集聚，推动文化企业要素“云端”汇集、公共政策服务唾手可得、线下文化空间一键预约、文化企业协同智能精准、数字文化发展提质增效，探索智慧文创园区建设的新模式、产业集群效应拓展延伸的新方式、公共管理服务的新范式。

　　 据悉，位于北京市朝阳区的国家文创实验区，经过8年的创新发展，“文化+科技”融合发展强劲，数字经济与实体经济加速融合，通过工业厂房改造利用、传统商业设施升级、有形市场腾退转型3种方式转型升级，累计培育51家特色文化产业园区，其中市级园区19家。截至目前，国家文创实验区共有文化企业5万家，其中规模以上文化企业1400家，培育一批高成长性的“隐形冠军”和“独角兽”企业。国家文创实验区已经发展成为首都全国文化中心建设的“金名片”和全国文化创新发展的“试验田”。

　　 北京市朝阳区相关负责人表示：“近年来，朝阳区紧紧围绕首都‘四个中心’战略定位，聚焦‘文化、国际化、大尺度绿化’主攻方向，坚持商务立区、科技强区、文化兴区，大力实施‘文化+’发展战略，深入推进文化发展创新，持续提高文化产业发展能级和综合效益水平，国家文创实验区作为千亿级示范园区，已成为全国文化产业创新发展的排头兵和示范标杆。（记者张景华、通讯员王非凡）

(责编：郝孟佳、李依环)

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