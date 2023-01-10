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南京邮电大学研支团：努力做步履不停的科普宣传者

2023年01月10日16:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月10日电 为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实推进中国科协“翱翔之翼”大学生科技志愿服务项目，近日，南京邮电大学研究生支教团前往贵州省铜仁市沿河土家族自治县，开展科普宣讲活动，期间还在当地板场镇初级中学举办首届科技节。

辐射县域地区，放飞“翱翔之翼”

科普手工制作现场。校方供图

据悉，南邮研支团贵州分队协同沿河西部计划志愿者，走进当地和平街道联桥社区易地扶贫搬迁安置点、祐溪街道思源社区安置点，为安置点的孩子们带来了关于垃圾分类、科普手工制作、3D打印、编程机器人等一系列科普宣讲活动。

沿河土家族自治县是贵州省国家乡村振兴重点帮扶县。讲解垃圾分类小知识、带领使用3D打印笔、展示编程机器人并阐释原理......研支团成员带领孩子们分类识别、动手实操，在吸引孩子们兴趣的同时，也培养了他们的动手能力和创新意识。

“老师，今天我学会了用3D打印笔，科技真的好神奇啊”“机器人小车好酷啊，我以后也要学编程”“老师，这是我画的画，我要把它送给你”……每次科普宣讲结束，孩子们都会围着团队成员分享课程的所学所得，这也激励着南邮研支团成员继续秉承志愿服务精神，把科学知识、科学方法、科学精神传递给孩子们，营造良好的科普氛围，培养孩子们对科学的浓厚兴趣。

立足支教学校，举办科技活动

板场镇初级中学首届科技节开幕式现场。校方供图

期间，南邮研支团贵州分队还在支教学校举办了以“筑梦‘芯’时代，‘邮’梦向未来”为主题的首届科技节。本届科技节为期一周，开幕式上，全校师生先后观看了科技节专题片等视频，并邀请专家宣讲基础科技方面的知识。

据悉，科技节活动分为科技讲座、探索编程机器人、3D打印、牙签承重大赛、降落伞大赛、科技手抄报、易拉宝科普展览7个项目。与此同时，团队成员以本次科技节为契机，组织当地学生参与2022“我们的太空”绘画摄影作品征集活动，向学生科学普及航天知识，大力弘扬航天精神。

“这次科技活动，我参加的是牙签承重比赛，从这次活动中增强了我们的动手动脑能力和团队协作能力，启发了我们的思维，也为我们拓宽了课外知识。”参加此次科技节的板场中学学生曾雅洁说。

“通过举办本次科技节，激发同学们学科学、用科学的热情，培养他们敢于创作、勇于探索的能力，提升了他们的创新思维和实践能力。”板场镇教管中心主任、板场中学校长安正天说。

有关负责人表示，南邮研支团贵州分队通过发挥南邮的科技创新优势，用青春力量为西部的孩子播下一颗科技的种子，点燃西部孩子的科技梦想。未来，南邮研支团贵州分队成员将继续秉承科技报国之初心，努力做步履不停的科普宣传者，努力将更多科技的种子播撒在祖国西部的沃土上，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。（李依环、闻友龙）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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