日前，以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛在吉林长春举行。中国石油大学（北京）副校长刘植昌以视频方式出席论坛。

刘植昌认为，党的二十大报告指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，凸显了科教融合共塑发展新动能新优势的鲜明导向。“高等教育是三者协同配合、系统集成的重要结合点，高水平行业特色型大学是高等教育的重要组成部分，在长期发展中，形成科教融合的传统和优势，同时对标支撑建设社会主义现代化国家的新任务新要求，还需要进一步强化科教融合力度，在观念引领、实践路径、环境支持与评价机制上变革突破。”刘植昌说。

刘植昌表示，科教融合是创新型人才培养的必由之路，教学学术是科教融合的逻辑起点，高校要变革观念，以教学学术引领科教融合价值回归。只有让教学学术价值回归，才能解决科教融合“两张皮”问题，让教学走出实践技艺的“孤岛”，走向传承、迁移与持续创新的新境。

刘植昌认为，高校要变革路径，以校企协同拓展科教融合深度广度。高校要充分发挥学校基础研究扎实、学科完备的优势，和企业问题导向、实践资源丰富的优势，打造双方互利共赢的综合改革特区。

刘植昌提出，高校要变革机制，以系统支持涵养科教融合良好环境。“学校要主动融入、支撑、引领社会发展进步，彰显社会价值和责任担当。同时要做好顶层设计，构建多方合作机制，促进政府、高水平大学、科研机构、行业企业建设对话平台，建立对人才需求、师资队伍、科技成果转化等平台和信息的共享机制，促进项目、人才和资金等多方对接，最大限度实现社会资源优化配置。”

刘植昌认为，高校要变革标准，以科学评价引领科教融合目标方向。要围绕人才培养目标完善评价机制，有效发挥评价体系对育人育才的引领带动作用。他介绍道，中国石油大学（北京）通过加强教育教学评价结果激励，将教学竞赛、指导学生竞赛等纳入职称申报要求，为教学成果奖开辟职称评审通道，注重教育教学绩效，坚持把立德树人成效作为检验一切工作的根本标准，形成了特色鲜明的综合评价机制指挥棒，引导各类人才成长和发展。

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