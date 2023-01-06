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马维胜：主动融入新发展格局 支撑青藏高原经济社会高质量发展

2023年01月06日20:51 | 来源：人民网-教育频道
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日前，以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛在吉林长春举行。青海民族大学党委副书记、校长马维胜以视频方式出席论坛。

马维胜介绍，青海民族大学是新中国成立最早的民族院校，是青藏高原和青海建立的第一所高等学府，肩负党的教育工作和民族工作的双重使命。建校73年来，学校在青藏高原和广大民族地区经济发展、社会稳定、文化繁荣、生态保护等方面做出了重要贡献。

马维胜表示，主动融入新发展格局，支撑青藏高原经济社会高质量发展，首先要准确把握青藏高原的发展定位。他认为，青藏高原发展面临着前所未有的巨大转型。一是基于其特殊重要的生态地位，建设生态文明高地；二是基于其特殊的民族文化和边疆政治地位，要求更加重视中华民族共同体建设。

如何主动融入新发展格局，支撑青藏高原经济社会高质量发展？马维胜表示，青海民族大学将在人才培养、科学研究、中华民族共同体建设、学科建设上做出努力。在人才培养方面，始终坚持“民大为学生”的理念，坚持以学生为中心、育人为核心，着力培养下得去、留得住、干得好、靠得住的优秀人才；科学研究方面，始终坚持突出民族地区和青藏高原地域两个特色，以国家、区域和青海省重大需求为导向，打造特色科研领域和研究方向；在中华民族共同体建设上，全力打造铸牢中华民族共同体意识典范单位，实施具有中华民族共同体意识的高素质人才培养、理论与政策研究；在学科建设上，着力构建以民族学为核心的人文社科和以理学为基础的理工医“两大学科群”。

马维胜表示，站在新的历史起点，青海民族大学将牢牢抓住国家推进西部大开发形成新格局，实施振兴中西部高等教育计划的重大机遇，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动学校高质量发展，在服务国家重大战略和区域经济社会发展上作出新的更大贡献。（孙竞、实习生焦晨晨）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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