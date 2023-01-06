原标题：海外学生山西古城“云游”体验：希望来中国游览更多景点

结营仪式上，国际学生代表分享学习感受。 太原理工大学国际教育交流学院供图

“在越南‘云游’山西古城，通过此次活动，我更加了解中国的历史与文化。”来自越南岘港维新大学的阮氏银说，希望未来到中国留学，参观更多美丽的景点。

由教育部中外语言交流合作中心主办、太原理工大学国际教育交流学院承办的“汉语桥”线上团组交流项目“云游山西古城·品味晋筑晋美”活动于1月5日顺利结营。为期10天的活动吸引了来自越南、孟加拉国、蒙古国、加纳等10余个国家的300余名国际学生线上参加，共同探寻三晋历史风采。

此次活动以“山西的古城与古镇”为主题，采取“直播+录播”“汉语+文化”“讲授+体验”等形式授课。国际学子以古城古镇为船，以古老文明为桨，聆听三晋故事，感受古老文明，于繁华世界中静听历史回音，于“一砖一瓦”中感悟人文情怀。

结营仪式上，越南学生范莲怡作为学生代表发言。“此次学习时间虽短暂，但从中收获了很多新的、有趣的知识。如晋阳古城的重要发展节点、碛口古镇的历史脉络和建筑文化、大同古城的辉煌历史等。”

老师和同学们的热情缓解了第一次参加此类活动的越南学生李秋草的紧张情绪，她希望不远的未来有机会来中国，游览山西古城，品味晋筑晋美。

据了解，太原理工大学国际教育交流学院于2022年11月26日至12月10日还承办了“汉语桥”线上团组交流项目“风味山西·晋膳晋美”活动，吸引220余名国际学生“云端”品味“舌尖上的山西”，至此该校2022年两项“汉语桥”活动顺利结束。

太原理工大学国际教育交流学院党总支书记高峰表示，“汉语桥”活动为学习彼此的语言、了解彼此的历史文化提供了一个窗口。“希望国际学子以此为契机，今后能够亲自来中国，亲身到山西，求学于太原理工大学，与中国人民、山西青年、理工学子增进了解、促进相知、发展友谊。”(杨静)

(责编：郝孟佳、李依环)