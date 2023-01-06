原标题：美国外教在中国：以语言为桥 促中国学生与世界对话

图为美国外教保罗（Paul Ramsey）。 李嘉娴 摄

“我教过大学、职业教育学院的学生和英语爱好者，很多学生因学习语言加深了对东西方文化的认知，增进了与世界的交流交往，在推动中西文化交流的同时也丰富了自己的人生。”美国人保罗(Paul Ramsey)在中国从事英语教学27年，这是让他最有成就感的事情。

保罗来自美国底特律附近的小镇，目前在中国云南一所高等职业学院担任外教老师。

20世纪90年代初，中国对外开放正加速向纵深推进。“当时我正读大学，得知中国很多学校急需英语教师，就希望能在帮助中国学生的同时寻求新的发展机会。”

通过学校引荐，保罗在上海与中国英语教育结缘。大学课堂上，他用老式磁带录像机带学生看经典英语电影，练习听力与写作，花大量时间探讨语法。“那时上海高校的学生已有相当高的英语交流水平。”在上海的6年里，保罗见证了这座国际金融中心城市的崛起，人流、物流、信息流在此汇聚，“我时常到城市的‘英语角’，与各行各业的英语爱好者谈天说地，受益匪浅。”

后来，他在天津生活8年，亲身经历了老工业城市的蝶变。

保罗说，“我先后在两座城市多所高校任教，切身体会到中国高等教育的进步，教育理念和教学质量提升，高校学生的素质越来越好。”

随着中国开放程度的加深，高质量国际化人才需求增大。“掌握一门外语有助于学生求职就业，更重要的是为他们了解世界打开了一扇窗。”保罗认为，语言和文化密不可分，他结合自己多年对东西方文化的研究，多角度向学生分享他对文化差异与交融的见解，鼓励学生主动思考语言背后的文化逻辑。

2008年，保罗来到位于中国西南的“春城”昆明，爱上了四季如春，繁花似锦的生活，决定与中国妻子定居于此，成为一名“新云南人”。

在云南多年，保罗深入当地乡村，结识了最平凡的中国农村家庭。“我看到了中国父母对子女教育的重视程度，越来越多偏远地区的学生通过教育走出大山。”随着中国完成脱贫攻坚，全面推进乡村振兴，他发现更多外出求学的年轻人回到乡村，用所学知识投身家乡建设。

保罗说，这十余年间，感受到中国教育对外开放呈现新格局，不断加强同世界各国的互容、互鉴、互通。云南毗邻南亚东南亚，是中国西南地区对外开放的前沿。保罗也跟随任教学校先后去往泰国、老挝、缅甸等国家，了解各国高校的语言教育。

如今，保罗正通过学习中文探索更加有趣、实用的语言学习方法。“希望通过创新课外教学，让更多学生的英语学习‘活起来’，为促进中外人文交流提供更多可能性。”(作者 罗婕)

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