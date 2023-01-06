原标题：中央社院2022年网上培训学员2.5万余人次

新华社北京1月5日电（记者范思翔）记者从5日在京举行的第十五次全国社会主义学院院长会议了解到，2022年中央社会主义学院开通“网络社院”，搭建疫情防控条件下教培工作重要平台，全年网上办班44期、培训统战各领域学员达2.5万余人次。

作为中国共产党领导的统一战线性质的高等政治学院、民主党派和无党派人士的联合党校，2022年中央社院完成全国统战部长学习贯彻中央统战工作会议精神培训班承办任务，举办民主党派干部进修班、培训班等主体班次，第9期新疆中青年爱国宗教人士培训班，首次与北京市政协合作举办2期北京市区两级政协领导班子成员培训班，首次举办五大宗教基层宗教人士培训班、爱国宗教界人士研修班，重点培育归侨侨眷代表人士培训班、海外华文媒体研修班等特色班次。

同时，中央社院持续发挥科研的基础性作用，加强统一战线高端智库建设，批准立项重点专项课题71项，年度课题76项。学院还主办了“中国新型政党制度回顾与展望”高端论坛暨中国政党制度研究中心第20届年会、“协商民主与全过程人民民主”等系列学术会议，不断做强学院学术品牌。

为进一步发挥统一战线人才教育培养主阵地作用，2023年中央社院将在完善联合办学机制、学员专题性调研工作机制，加快推进办学治院数字化、智能化等方面强基固本、持续发力，推动统一战线教育培训事业高质量发展。

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