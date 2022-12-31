12月30日，第二届广西—台湾高校大学生创新创业大赛落幕。大赛在广西南宁和台湾台北设立会场，以“线上+线下”结合的形式，举办了闭幕式暨颁奖典礼。

第二届广西—台湾高校大学生创新创业大赛以“汇智桂台、青年圆梦”为主题，自12月初启动报名以来，共征集到来自大陆和台湾21所院校92支队伍的参赛作品。大赛得到了桂台两地学生的广泛关注和热烈响应。

广西金融职业技术学院党委书记李高岩表示，本届大赛以创新创业为引领，以数字技能竞技为切入点，深化产教融合，深度对接教育与产业资源，激发了桂台高校大学生的创新意识和创造力，提升选手的电子商务实战技能与创新创业能力。与此同时，本届大赛也为广西、台湾两地师生搭建起一个全方位沟通互动的平台，两地青年以赛会友，在比赛中切磋学习，在竞技中增进友谊，相互学习、相互借鉴、共同进步，有力推动了两岸民众人心相通。

台湾生产力协会理事长翁林明清线上致辞时表示，协助青年创业就业是两岸合作的新阶段与新模式，年轻人的创意将为很多产业带来许多新的可能，这也正是本次活动所追求的目标。

近年来，广西致力于积极拓展桂台两地教育合作新路径，不断深化桂台教育全方位深层次的交流与合作，推动两地教育交流合作形成常态化长效机制。广西—台湾高校大学生创新创业大赛报名团队从首届11所高校31支团队，增加到本届23所院校133支队伍。在创新创业方案撰写、营销短视频制作基础上，今年新增海报设计和直播营销等竞赛内容，赛项设计更加丰富，对选手的能力考核也更全面。

广西壮族自治区教育厅对外合作与交流处处长罗耀光在闭幕致辞时表示，作为桂台两地文化交流的重要品牌，广西—台湾高校大学生创新创业大赛将人才培养模式与广西和台湾产业发展相结合，深化产教融合，助推两地高校培养适应数字经济发展需要的复合型技能人才，促进了桂台数字经济人才培养双向交流，推进了人才链与数字链、创新链的协同发展。大赛同时积极推动区域共享、校际共享、师生共融，实现了两岸青年的亲密互动，推动了桂台师生不断走近走亲，凝聚更多共识，为两地的人文融合发展创造了新机遇，也为两岸的教育交流注入了新的活力。

本届大赛由广西壮族自治区教育厅指导，广西金融职业技术学院主办，台湾生产力协会、广西水利电力职业技术学院等联合协办。经过多轮比拼，最终，广西金融职业技术学院“绿园”团队和台湾致理科技大学“蛋卷泰泰”团队获得大赛一等奖，82支团队获优胜奖。(记者 杨陈)

(责编：何淼、李依环)