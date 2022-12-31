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“说的对”与“说得对”（杜老师语文信箱）

2022年12月31日09:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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杜老师：

　　我搞不清楚“说的对”跟“说得对”有何不同，用法有什么区别呢？请您解读一下，谢谢！

　　广西读者  孙女士  

 

孙女士：

　　“说的对”中的“说”是动词，“的”是结构助词，“说的”是“的”字结构。这个结构是个整体，相当于一个名词，指某事物或某人。例如：

　　（1）说的比唱的还好听。

　　（2）说的都是真的。

　　（3）说的就是他。

　　例（1）中的“说的”指说出的话语，（2）中的“说的”指某事，（3）中的“说的”指某人。

　　“说的对”中的“说的”充当主语，“对”是谓语。“说的对”表示“说出的话语的内容是正确的”。

　　而“说得对”是动补结构。“说”是动词，“对”是补语。“得”是结构助词，标示其后是补语。“说得对”可以是对话语内容的肯定。例如：“老王说得对，就照他说的办吧。”“说得对”也可以是对话语行为的肯定。例如：“老王把小李说了一顿，叫我看，说得对。”

　　如果强调对话语内容的肯定，宜用“说的对”。“说的对”一般不用于对话语行为的肯定。

　　《语言文字报》原主编杜永道

(责编：何淼、李依环)

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