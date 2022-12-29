原标题：全国艺考培训机构专项治理行动排查市场主体3868家

新华社北京12月28日电 为加强艺考培训机构管理，遏制违法违规乱象，自2022年10月起，教育部、公安部、市场监管总局联合部署开展专项治理行动，对面向中学生、未成年人的艺考培训机构开展集中整治。记者28日从教育部了解到，各地排查各类涉艺考培训市场主体3868家，建立基本台账，依法取缔问题机构116家，责令1111家机构依法办证或分流。

专项治理行动中，共排查机构从业人员43100余人，依法清退有违法犯罪记录的31人，责令机构严格执行入职查询制度；开通专项举报渠道，共收到问题线索834条，其中涉及艺考培训机构线索123条，均逐条核查处置，涉嫌性侵等线索均已移送公安机关查处；通过约谈、停业整顿、“黑名单”通报、关停取缔等方式，查处存在虚假宣传、违规收费、卷款跑路等问题机构100余家次。

据悉，下一步，教育部将不断推动学校艺术类教育提质增效，加强学校专业教师配备，提供更加丰富的校内教学资源，满足学生个性化需求。建立健全艺考培训机构长效治理机制，强化日常监管，对违法违规行为发现一起查处一起。同时，深入推进高校艺术类专业考试招生制度改革落地，回应社会关切，提升人民群众满意度。

(责编：郝孟佳、熊旭)