提案人：全国政协委员柳茹

案由：融合教育是一种对特殊儿童进行教育安置的方式，它主张不把有特殊需要的儿童孤立于封闭隔离的教育环境中，而是支持他们和正常儿童一起接受各阶段的教育。在实践调研中，通过与各级各类园长、教师进行访谈，了解到很多幼儿园都会存在随班就读的特殊儿童，但由于教师缺乏相关知识和经验，无法给予他们适宜的教育支持，致使“人人享有公平而有质量的教育”这一目标面临着挑战。

建议：进一步完善相关政策，优化学前融合教育发展的顶层设计，统筹规划推动融合教育的可持续发展，例如出台支持学前融合教育发展的专项政策，为特殊儿童的学习与发展提供政策保障，为加快实现教育公平提供有力支持。

加强学前融合教育师资队伍建设，为教师提供专业支持。首先，可在高校、师范院校原有的学前教育专业中有针对性地增设融合教育课程，支持职前教师掌握融合教育的基本理念、专业知识和技能，提升职前教师的专业素养与综合能力。其次，幼儿园与特教机构可建立协同联动机制，完善育人保障体系。例如，从特教机构引进专业人才，为有需要的班级配备专门的心理教师，提供有质量的心理辅导和康复训练；在特教师资力量薄弱地区，可通过实施特教学区负责制，选派特教机构优秀教师巡回入园指导，支持幼儿园最大限度地满足特殊儿童的发展需求。再次，教育主管部门可为教师提供专业成长的机会，如支持普通教师到特教学校进行跟岗学习，为教师提供模块化、系统化的教育培训，支持教师提升专业水平。

借助舆论宣传，营造和谐包容的社会氛围。通过网络、媒体、信息技术等多种宣传方式和手段，对学前融合教育做好正面宣传与舆论引导，传递公平公正的价值观，营造和谐包容的社会氛围，推动融合教育理念深入人心，让融合教育之光照亮特殊儿童的成长之路。

（文 漪整理）

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 18 版）

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