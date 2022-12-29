人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

推动学前融合教育发展（提案提要）

2022年12月29日08:30 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　提案人：全国政协委员柳茹

　　案由：融合教育是一种对特殊儿童进行教育安置的方式，它主张不把有特殊需要的儿童孤立于封闭隔离的教育环境中，而是支持他们和正常儿童一起接受各阶段的教育。在实践调研中，通过与各级各类园长、教师进行访谈，了解到很多幼儿园都会存在随班就读的特殊儿童，但由于教师缺乏相关知识和经验，无法给予他们适宜的教育支持，致使“人人享有公平而有质量的教育”这一目标面临着挑战。

　　建议：进一步完善相关政策，优化学前融合教育发展的顶层设计，统筹规划推动融合教育的可持续发展，例如出台支持学前融合教育发展的专项政策，为特殊儿童的学习与发展提供政策保障，为加快实现教育公平提供有力支持。

　　加强学前融合教育师资队伍建设，为教师提供专业支持。首先，可在高校、师范院校原有的学前教育专业中有针对性地增设融合教育课程，支持职前教师掌握融合教育的基本理念、专业知识和技能，提升职前教师的专业素养与综合能力。其次，幼儿园与特教机构可建立协同联动机制，完善育人保障体系。例如，从特教机构引进专业人才，为有需要的班级配备专门的心理教师，提供有质量的心理辅导和康复训练；在特教师资力量薄弱地区，可通过实施特教学区负责制，选派特教机构优秀教师巡回入园指导，支持幼儿园最大限度地满足特殊儿童的发展需求。再次，教育主管部门可为教师提供专业成长的机会，如支持普通教师到特教学校进行跟岗学习，为教师提供模块化、系统化的教育培训，支持教师提升专业水平。

　　借助舆论宣传，营造和谐包容的社会氛围。通过网络、媒体、信息技术等多种宣传方式和手段，对学前融合教育做好正面宣传与舆论引导，传递公平公正的价值观，营造和谐包容的社会氛围，推动融合教育理念深入人心，让融合教育之光照亮特殊儿童的成长之路。

　　（文  漪整理）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月29日 18 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部