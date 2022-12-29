王 蕾

在江苏省如皋市如城街道仙鹤社区农家书屋内，小朋友在阅读节气绘本。

徐 慧摄（人民图片）

寒假将至，如何让孩子们度过一个丰富多彩又有意义的假期？相信很多老师和家长都会说：“去读书吧！”“阅读”，已成为最有价值感的寒假礼物之一，而中国原创图画书，也成为越来越多孩子们的选择。

图画书，也称绘本，是一种文图共同参与叙事的儿童读物形式。在儿童阅读中，图画书常常被作为一个单独类别进行研究与推广。图画书在中国虽有逾百年历史，但现代意义上的图画书，是2000年左右经由国内童书出版社引进出版的一批经典外国绘本，才逐渐推广流行开的。那时，国外绘本占据了中国图画书市场主体。

最近10年，中国原创图画书蓬勃发展，在创作、出版、教育、推广上已蔚为大观，正逐渐成为图画书阅读市场的主体，越发受到孩子和家长青睐。究其原因，有引进外来带动本土创作的发展规律，有读者对中国文化天然的亲近与喜爱，当然还有从业者精益求精，不断满足小读者阅读需要的不懈努力。

创作内容丰富

中国原创图画书因为有着丰厚的本土文化滋养，内容包罗万象。中华上下五千年的优秀传统文化中，有太多丰富的内容要呈现给孩子们；而用图画书形式，讲述文脉悠长的大文化，又形成了图画书“小图画、大文化”的特点——这无疑是最贴近孩子的文化传播形式。

创作内容上，中华优秀传统文化是中国原创图画书的一大主题。有的图画书取材于民俗文化、节日时令、饮食风物，有的情节故事依托或改编自历史故事、民间逸闻、神话传说，有的则从古典文学、经典文化名篇、儿歌民谣中汲取创作灵感，还有的则涉及传统戏曲艺术、传统建筑、民间工艺等题材。比如《让中国走向世界·非遗在说话》系列绘本，用4册内容向小读者介绍了京剧、皮影、篆刻、木偶戏等非遗。每一册都以有趣的文字，讲述非遗历史，在展示瑰丽多彩的中国传统民间艺术的同时，带孩子感受和体验生活中的艺术和文化。又如，当孩子提问中秋节为什么赏月时，《兔儿爷丢了耳朵》《中秋节》等图画书会给出答案，我们的民俗文化、节日文化就这样一代代传承下去。

社会主义先进文化也是中国原创图画书一个富有生命力的主题。“美丽中国·从家乡出发”系列图画书创造性地将中国省级行政区的地理、人文和景观，以一地一册的形式呈现出来。这套书作为主题出版重点出版物，既有中华五千年的灿烂历史和文化脉络梳理，又有新时代新面貌，生动形象地展示了祖国各地的文化，从小培养孩子们对家乡的热爱。家国情怀、文化自信、民族认同，就这样随着一本本图画书的阅读慢慢沉淀在孩子的心里。立体原创图画书《嫦娥探月》生动展现中国航天文化，告诉小读者作为人类探月史重要篇章的“嫦娥工程”是怎么一回事。中国探月工程对孩子们来说既神秘又新奇，该书以翻页、折页、弹跳等方式，设计了70余组互动机关，让孩子们在互动阅读中了解中国探月工程。

表现当代少年儿童的情感与生活，也是中国原创图画书的一个重要主题。原创图画书《团圆》屡屡获奖，并被列入《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录（2020年版）》。该书从一个小女孩的视角，讲述了她与外地务工归来过春节的父亲之间的情感流动：从长时间不见面产生的陌生感，到相处数日后对父亲的依赖与亲密，再到对父亲再次进城务工时流露出的恋恋不舍……人物的情感曲线通过动人的文字与真实的图画得以呈现，勾勒出孩子细腻的内心世界，令人对这样的父女情感动。

现代中国风格

中国原创图画书在发展中呈现出内容多元的特点，也形成了颇具现代性的中国风格。

以现代视角传承传统文化。近年来，一些传统文化题材的图画书融入现代技术手段，让孩子更好地走进传统文化。《唱学〈声律启蒙〉》是一本加入声音技术的有声绘本，小读者只需要点点书上的“小喇叭”，马上就能听到声律启蒙的配乐朗读。立体书《大闹天宫》用丰富的立体图案带着小读者一起来看“纸上电影”《西游记》。除了形式上采用现代手段，传统故事的阐释和再创作也融入现代视角。比如《我是花木兰》从一个现代小女孩的视角切入花木兰的故事；《河神的汗水》用现代童话的手法表现大禹治水的故事；《你好呀！故宫》用两个现代卡通人物来做导游，全方位展示故宫风采。

以儿童视角讲述中国故事。近年来，以儿童为本位的创作观逐渐深入到绘本编辑、策划与文图创作中。越来越多绘本以儿童视角讲述中国故事，赢得了小读者的欢迎。“共和国脊梁”科学家绘本丛书作为主题出版重点出版物，用科学家的生活小故事让孩子们理解什么是科学精神。《爷爷的拐杖》用孩子的眼睛，来呈现战争中的亲情。《中国力量科学绘本》系列让孩子们在故事中感受中国高铁、神舟飞船、港珠澳大桥建设中的中国力量。

以多元视角表达非凡想象。绮丽非凡的想象力，在近年来优质原创图画书中得到更多地体现。比如图画书《纽扣士兵》，全书无一字，但却用天马行空、紧凑精彩的图画讲述了一颗纽扣的奇特遭遇；再如幽默图画书《跑跑镇》，以发散性想象为孩子们讲述一个又一个奇妙又有趣的跑跑撞撞——小猫与小鹰跑着跑着撞在一起变成了猫头鹰；小白熊与小黑熊跑着撞在一起变成了熊猫……这些想象力爆棚的作品已经成为近年来中国图画书创作的重要分支，体现了中国图画书创作的勃勃生机。

推广渠道多元

中国原创图画书近年来的迅速发展，还得益于多元的教育推广渠道。2021年，教育部基础教育司委托基础教育课程教材发展中心，组织百位专家精心遴选出347种幼儿图画书，其中中国原创图画书占比78%。教育部今年印发的《义务教育语文课程标准（2022年版）》中，“阅读图画书”作为小学1至2年级的学习内容出现。针对此项内容，在诸多名师专家给出的图画书阅读书单里，原创图画书都占有相当大的比例。

具体来说，图画书的推广呈现出如下特点：首先是榜单化，即通过各种书目榜单或者奖项榜单来支持、推荐、推广原创图画书。进入各类榜单的作品既有未出版的，也有已出版的。中宣部文改办“原动力”中国原创动漫出版扶持计划和国家新闻出版署中国经典民间故事动漫创作出版工程，将未出版的原创图画书也归入动漫出版项目评审中，对入选作品给予资金扶持。为促进中国原创绘本的创作与出版，中国绘本展对已出版的原创绘本，通过征集、评审、展览、研讨和书单推荐等多种方式进行推广。由孔子学院总部组织策划的“中国孩子的书香世界”绘本展，面向全国征集已出版的中国原创绘本，经过专家评审，将精美绘本送到法兰克福书展展出，之后以巡展方式在全世界各地孔子学院展出，在国外推广优秀中国原创图画书。

其次是节目化，即通过专题节目设置来推广原创绘本，这其中最具影响的当属由中央广播电视总台体育青少节目中心《七巧板》栏目发起的“中国最美故事绘”。节目通过作家谈创作、专家讲阅读、小读者的绘本表演、画家的美术创意分享等多种方式，全方位推广中国原创图画书，并借助媒体的广泛影响力，让更多优秀原创绘本走向大众。

最后是教育活动化，即通过在幼儿园与小学的专项教育活动来推广原创图画书。比如北京师范大学出版集团将近年来获得各类大奖的原创图画书，按照分级阅读的理念，研发为一套适合幼儿园与家庭讲读的中国图画书阅读丛书，通过绘本教学、亲子阅读指导、绘本教师师资培训等多种途径，体系化推广中国图画书阅读教育。

借助这些富有成效的推广渠道，孩子们可以更加近距离地接触到多元丰富的优秀中国原创图画书，感受其中的无穷魅力与中国精神。

（作者系首都师范大学儿童文学教育研究基地主任、教授）

(责编：郝孟佳、熊旭)