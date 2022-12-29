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香港“人才服务窗口”在线平台投入运作

2022年12月29日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社香港12月28日电  （记者王茜）香港特区政府28日推出“人才服务窗口”在线平台（www.hkengage.gov.hk），以招揽身处世界各地的人才，让其可便捷取得各项人才入境计划的信息和提交申请。

　　今年施政报告提出，将成立“人才服务窗口”提供一站式服务，统筹入境事务处处理输入人才计划的申请，并提供支援服务，以及制订服务承诺以提升审批效率。

　　负责“人才服务窗口”的特区政府政务司司长陈国基表示，现在正是香港主动出击、竞逐人才的黄金时机。特区政府定当全力以赴，全面推进“人才服务窗口”等一系列新措施，以补充和丰富香港人才库，配合香港未来经济和社会发展需要。

　　陈国基说，相信能在未来三年达到指标，即在2023至2025年期间，每年通过各项人才入境计划输入累计至少35000名预计逗留至少12个月的人才。

　　据介绍，香港特区政府正全力为“人才服务窗口”筹设实体办公室，以专责制订人才招揽策略和宣传，并为到港人才提供更多支援服务。

　　同时新设的“高端人才通行证计划”也由28日起接受申请。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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