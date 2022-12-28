人民网北京12月28日电 （记者何淼）由全国职业高等院校校长联席会议（以下简称校联会）主办，宁波职业技术学院承办的全国职业高等院校校长联席会议2022年年会日前通过线上方式召开。教育部职业教育与成人教育司副司长林宇、校联会主席董刚、中国高等教育学会职业技术教育分会理事长周建松、中国职业技术教育学会副会长苏志刚等嘉宾在线出席了大会开幕式。

本次年会以“中国式现代化与职业高质量发展”为主题。校联会副主席张慧波主持会议，宁波职业技术学院校长吴翔阳代表承办校致辞。

林宇以“时代与机遇”“方向与条件”“载体与路径”三组词为引，指出高职教育发展的时代背景、改革成就与实践路径。他表示，在“十四五”规划中，国家发展的核心词汇是“高质量”，教育也是如此，职业教育更是要朝着高质量发展的目标前进。党的二十大报告对教育给出了更高的定位，提出了更高的要求，把大国工匠、高技能人才归入了国家战略人才队伍的范畴，对职业教育的期望和定位也更加高了，所以职业教育迎来了新的时代，同时也迎来了新的发展机遇。

林宇指出，这些年来校联会对职成司的具体工作起到了非常重要的支持作用，对联系高职战线起到了非常重要的渠道作用，对于战线的研究工作也起到了非常强的团结凝聚的作用，希望校联会今后能够围绕职业教育建设改革的重点来研究社会关注的热点、能够献策政策执行的堵点、也能够建言学校发展的难点；进一步凝聚战线的智力和能力，为整个职业教育，特别是高职教育下一步实现高质量发展发挥更多更好的作用。

董刚作《用实际行动贯彻落实党的二十大精神——奋力推动高职教育高质量发展》主题报告。他指出，要深刻领会党的二十大关于职业教育工作的新部署，优化新时代职业教育的类型定位，服务人的全面发展和经济社会高质量发展，推动职普融通、产教融合、科教融汇；清醒认识新征程上高职教育面临的新发展格局带来的协同性挑战、科技自立自强带来的技术性挑战、新旧动能转换带来的适应性挑战、高品质生活带来的流动性挑战、国际产能合作带来的开放性挑战。

董刚表示，校联会是伴随着中国高职教育的大发展一起成长起来的，从当初的百人会议发展到近来每年的千人会议，影响力越来越大。今后校联会要进一步搭好平台，通过政策咨询、公益讲座、专题研讨、宣传服务等举措奋力推动高职教育高质量发展。

(责编：李依环、孙竞)