人民网北京12月28日电 由中国石油大学（北京）主办的第二届碳中和与能源创新发展论坛于日前举办。本次论坛以“迈向碳中和：行动与挑战”为主题，旨在探讨实现“双碳”目标、能源绿色低碳转型与经济高质量发展等热点问题。

图为线上会议截图。主办方供图

中国工程院院士、中国工程院原副院长、中国工程物理研究院高级科学顾问杜祥琬，中国工程院院士、石油地质学与勘探著名专家、中国工程院能源与矿业工程学部副主任赵文智，中国工程院院士、全国政协常委、中国石油大学（北京）教授张来斌，中国社会科学院学部委员、中国社科院大学教授、国家气候变化专家委员会委员潘家华，中国石油大学（北京）校长吴小林等嘉宾出席论坛。

吴小林在致辞时指出，在国家大力推进哲学社会科学研究的大背景下，碳中和与能源创新发展论坛的召开恰逢其时。中国石油大学（北京）坚持依托能源，特别是油气研究优势，面向满足国家能源及相关领域国际话语权的重要需求，结合中宣部和教育部强化哲学社会科学的重点方面谋划布局，提出学校加强哲学社会科学建设的“聚焦一个中心，关注六个方面”行动方案，力争办出具有鲜明中石大特色的哲学社会科学研究。

主旨发言环节，来自中国工程院的三位院士和中国社会科学院的学部委员先后作了报告。杜祥琬院士作题为“对我国实现碳达峰碳中和战略及路径的思考”主旨报告，提出包括产业结构优化升级、能源体系清洁低碳安全高效、新型电力系统安全可靠、工业部门电气化和深度脱碳、交通部门燃料替代、建筑部门节能创新、碳移除技术创新、减污降碳统筹融合在内的实现“双碳”目标的八大路径。

赵文智院士作题为“‘双碳’目标下天然气的战略地位与作用”主旨报告，建议国家通过组织陆相页岩油革命、富油煤热转化革命和煤地下气化天然气革命这“三驾马车”来保证天然气供应安全。

张来斌院士作题为“‘双碳’目标下的能源安全与社会公平”主旨报告，提出，“双碳”目标下的能源转型特点是“转型速度快”，转型前的系统布局需要坚持“系统谋划”，转型中的平稳过渡需要坚持“先立后破”，转型后的稳定运行需要关注电力系统灵活性问题，构筑“可再生+气电”的电力模式。

潘家华学部委员作题为“能源转型推动碳中和目标实现的路径及协同机制”主旨报告，提出五条能源转型路径，分别是能源生产端革命性转型、能源消费端革命性转型、碳移除、化石能源有序退出和发展范式转型。

据了解，本次论坛还组织了“能源系统低碳化与数智化”、“促进低碳转型的管理优化与技术创新”和“‘双碳’经济与碳金融的创新与发展”三个学术分论坛。

(责编：李依环、孙竞)