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中科院：《2022研究前沿》《2022研究前沿热度指数》发布

2022年12月28日08:57 | 来源：光明日报
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27日，中国科学院科技战略咨询研究院（以下简称“战略咨询院”）、中国科学院文献情报中心与科睿唯安联合面向全球发布《2022研究前沿》报告和《2022研究前沿热度指数》报告。

《2022研究前沿》报告以ESI数据库中的12610个研究前沿为基础，遴选出2022年自然科学和社会科学的11个大学科领域（农业科学、植物学和动物学，生态与环境科学，地球科学，临床医学，生物科学，化学与材料科学，物理学，天文学与天体物理学，数学，信息科学，经济学、心理学及其他社会科学）较为活跃或发展迅速的110个热点前沿和55个新兴前沿，较为客观地反映了相关学科的发展趋势。

战略咨询院院长潘教峰分析，《2022研究前沿》整体反映出当前科学研究的八大趋势特点：一是人工智能赋能各学科领域并开拓科学研究新范式；二是新冠病毒带来的重大挑战成为众多学科科学研究的强大驱动力；三是地球科学重大突破仍是一段时期内保障“能源安全”的主要科技支撑；四是“粮食安全”和“健康问题”的解决需要“基因组技术基础研究”方面的开放大科学计划；五是宏观宇宙和宜居地球探索揭示地球系统整体统一图景；六是深空探索和微观调控不断拓展物质科学知识体系的边界；七是数学研究破解世纪难题和各学科领域数学逻辑瓶颈；八是挑战人类认知极限的复杂前沿问题日益打破自然科学、工程科学和社会科学研究的界限。

《2022研究前沿热度指数》则在《2022研究前沿》基础上，评估了中国、美国、英国、德国、法国和日本等国家在上述研究前沿中的表现。从11大学科领域整体层面的研究前沿热度指数来看，美国仍最为活跃，中国继续稳居第二，中美两强地位稳固；英国、德国分别列第三和第四，位列第二梯队；法国虽然排名第五，但与前四有较大差距。从科学领域具体热度指数得分来看，中国在农业科学、植物学和动物学领域，生态与环境科学领域，化学与材料科学领域，物理学领域这4个领域均排名第一。临床医学领域、天文学与天体物理学领域仍是中国的短板领域。（记者齐芳）

(责编：何淼、李依环)

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