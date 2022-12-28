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两岸儿童文学作家及学者：

共同讲好中华文明故事

2022年12月28日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社福州电  （记者李昊泽）新时代背景下，儿童文学工作者如何讲好中华文明故事？如何让儿童文学作品成为传承中华文化、联系两岸同胞的重要桥梁？近日在福建开幕的第七届海峡儿童阅读论坛上，来自海峡两岸的专家学者就这些共同关心的问题进行了探讨。

　　福建省作协主席陈毅达提出，讲好中华文明故事，要做到艺术性与时代性的辩证统一，做到反映社会现实与弘扬主旋律的辩证统一。应探索如何将文学创作厚植于中华文明的沃土之中，将文学叙事建构在以中国特色社会主义发展道路为经、中华文明为纬的现实坐标之上，真正做到发出中国声音。

　　台东大学儿童文学研究所原所长林文宝提出，文学创作必须要重视原创，让人们尤其是儿童，了解文化、了解历史。科技越发达，就越需要抓住原有的文化传统。在全球化的现实之下，重要的是要有“在地的思考”，保有自己的文化基因。

　　中国出版协会原副主席海飞表示，儿童文学交流是海峡两岸文化交流的组成部分。儿童阅读的参与者、从业者、推动者，都应该以讲好中国故事，尤其是讲好中华文明故事为己任，让新时代的儿童阅读焕发出蓬勃的生机活力。

　　赋予传统文化新的生命力，展现中华文化魅力是两岸文学工作者共同的使命。本届论坛结合儿童文学出版，探讨新时代背景下文学作品与时代的融合、共鸣，通过一个个鲜活的中华文明故事，辐射海峡两岸民众，激发情感共鸣，共建精神家园，传承中华文化。

　　论坛次日，两岸专家学者还将开展有关作品研讨会。

　　自2011年以来，海峡儿童阅读论坛已经成功举办了六届，致力于推动两岸儿童文学的借鉴、融合与发展，在儿童文学互动交流领域产生了积极影响。

(责编：何淼、李依环)

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