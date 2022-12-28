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人民网2022大学校长论坛在长春举行

2022年12月28日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报长春12月27日电  （记者祝大伟）以“新时代·新征程  加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛于12月27日在吉林省长春市举行。来自全国近百所高校嘉宾通过线上、线下结合方式，围绕“主动融入新发展格局，支撑经济社会高质量发展”“落实立德树人根本任务，全面推进‘大思政课’建设”“服务国家重大战略需求，加快推进科教深度融合”等话题展开研讨与交流。

　　人民日报社副总编辑徐立京，吉林省委常委、长春市委书记张志军，中国高等教育学会副会长、吉林大学党委书记姜治莹，教育部高等教育司副司长武世兴线上出席论坛并致辞。

　　论坛上，人民网聚焦高校思想政治理论课改革创新情况，正式发布《2022年高校思政课改革创新情况分析报告》，公布了“人民网2022年高校优秀校园新闻作品”名单。

　　人民网大学校长论坛迄今已成功举办9届，共有500余位大学书记校长参会，聚焦高校发展热点问题交流经验，取得了建设性成果。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月28日 06 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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